Indagine CNA: tra imprenditori e dipendenti nessuna differenza, in tanti rimangono in attività con i capelli bianchi

L’ultima indagine dell’Area Studi e Ricerche della CNA nazionale evidenzia un fenomeno sempre più diffuso: la “senilizzazione del lavoro”, con un numero crescente di imprenditori e lavoratori che proseguono l’attività ben oltre l’età pensionabile. Questo trend è evidente anche nella provincia di Imperia, dove l’età media degli imprenditori, soprattutto nel comparto artigiano, è in costante aumento, mentre si registra un calo significativo di nuove leve.​

La situazione nell’Imperiese

Secondo i dati più recenti, nella provincia di Imperia il comparto artigiano continua a rappresentare un pilastro dell’economia locale, ma rispecchia appieno le dinamiche demografiche in atto su scala nazionale:

Le imprese artigiane attive sono oltre 7.200, circa il 33% del totale delle imprese registrate sul territorio.

Le imprese artigiane giovanili (under 35) sono poco più di 900, pari al 45% delle imprese giovanili complessive. Tuttavia, il loro peso sul totale delle imprese artigiane resta contenuto, confermando la fatica delle nuove generazioni a entrare stabilmente nel mondo dell’artigianato.

Al contrario, si osserva una presenza crescente di imprenditori over 60, che costituiscono una parte significativa della base associativa CNA. Anche se i dati provinciali precisi sulla fascia anagrafica non sono sempre aggiornati, le tendenze regionali indicano che oltre il 35% degli artigiani attivi in Liguria ha superato i 60 anni. Una dinamica ben visibile anche a livello locale.

A contribuire al mantenimento della vitalità del comparto sono gli imprenditori di origine straniera: nella provincia di Imperia le imprese artigiane a guida straniera sono oltre 1.800, pari al 43% delle imprese con titolare non italiano. Un dato che testimonia il forte contributo delle comunità immigrate, soprattutto nei settori manifatturieri, edili e dei servizi alla persona.

Questi numeri confermano il progressivo invecchiamento del tessuto imprenditoriale artigiano e la difficoltà nel garantire un adeguato ricambio generazionale, specialmente in alcuni mestieri tradizionali ormai poco attrattivi per i più giovani.

Le cause del fenomeno

Il fenomeno è riconducibile a vari fattori:​

L’invecchiamento della popolazione, con l’Italia tra i Paesi europei con l’età media più elevata.​

L’adeguamento delle normative previdenziali e l’erosione del potere d’acquisto, che spingono molti a proseguire l’attività lavorativa anche dopo l’età pensionabile.​

Le difficoltà nella trasmissione d’impresa e la mancanza di ricambio interno o familiare.​

Dichiarazione del Segretario CNA Imperia

“​Il nostro territorio riflette pienamente quanto emerso a livello nazionale – commenta Luciano Vazzano, Segretario Provinciale di CNA Imperia –. La componente senior del mondo del lavoro è oggi predominante e rappresenta una risorsa importante, ma anche un campanello d’allarme per il futuro dell’artigianato e delle piccole imprese.​

Il ricambio generazionale è ostacolato da una molteplicità di fattori: culturali, economici, ma anche legati alla percezione dell’impresa come un percorso difficile e non tutelato. In questo contesto, un ruolo positivo è svolto dagli imprenditori di origine straniera, molto presenti nel Ponente Ligure, che stanno contribuendo a mantenere vivo il tessuto economico locale, soprattutto in settori tradizionali oggi in sofferenza.”​

L’impegno di CNA Imperia

CNA Imperia continua a lavorare per sostenere gli imprenditori attraverso iniziative concrete:​

Progetti di formazione e orientamento all’impresa rivolti ai giovani.​

Percorsi di affiancamento per la trasmissione d’impresa e il passaggio generazionale.​

Valorizzazione delle competenze dei lavoratori senior, anche in funzione di mentoring.​

“Occorre mettere in campo politiche strutturali e stabili, capaci di garantire continuità alle nostre imprese e favorire l’ingresso dei giovani nel mondo produttivo – conclude Vazzano –CNA è pronta a fare la propria parte, come interlocutore istituzionale e partner delle imprese in un percorso di crescita e innovazione sostenibile.”​