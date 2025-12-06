L’ospedalettese Miriam Colombo protagonista alla charity dinner 'Respiri, Verso una Cura per Tutti' di Milano

Lunedì 1 dicembre, il ristorante VOCE Aimo e Nadia, nella cornice di Piazza della Scala a Milano, ha ospitato la nuova edizione della charity dinner “Respiri, Verso una Cura per Tutti” a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica (FC), tra le malattie genetiche gravi più diffuse e tuttora priva di una cura risolutiva.

Promossa dal Gruppo Aimo e Nadia, dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca) e dallo chef Alessandro Negrini, ambassador di FFC Ricerca, la serata, giunta alla quinta edizione, nasce dal desiderio di unire alta cucina, arte e solidarietà in un progetto concreto di supporto alla ricerca. Dal suo avvio nel 2021, l’iniziativa ha già raccolto oltre 150.000 euro, destinati al finanziamento di progetti avanzati in linea con la mission di FFC Ricerca, Una cura per tutti, per migliorare la qualità e la durata di vita di tutte le persone con fibrosi cistica, in risposta alle oltre 2.000 mutazioni che causano la malattia.

L’evento ha visto la partecipazione di Matteo Marzotto, presidente FFC Ricerca, Paolo Faganelli, vicepresidente FFC Ricerca, Nicoletta Pedemonte, vice direttore scientifico FFC Ricerca, Miriam Colombo testimonial di Fondazione.

A fare gli onori di casa è stato Alessandro Negrini, che ha firmato per l’occasione un menù esclusivo.

“Per il quinto anno consecutivo, lo Chef Alessandro Negrini, insieme al Gruppo Aimo e Nadia, sostiene la nostra causa e quella di tutti i malati di fibrosi cistica e delle loro famiglie con generoso altruismo. La serata charity, con il coinvolgimento di partner importanti come Intesa Sanpaolo, che anche quest’anno ci riserva una visita nei suggestivi spazi delle Gallerie d’Italia, rappresenta il valore del sostegno della società civile alla ricerca scientifica”, sottolinea Matteo Marzotto, presidente FFC Ricerca.

Tra gli ospiti della serata, Miriam Colombo, 24 anni, testimonial FFC Ricerca, insignita dell’onorificenza al merito di Cavaliere della Repubblica motu proprio dal presidente Mattarella proprio per il suo impegno nel sensibilizzare a donare, che durante la serata ha condiviso la sua esperienza di vita con la fibrosi cistica.

Miriam ha scelto di affrontare la malattia attraverso la conoscenza, intraprendendo gli studi in medicina per comprendere più a fondo la patologia e contribuire, un giorno, al progresso della ricerca.

Grazie all’accesso alla terapia con Kaftrio, la sua qualità di vita è significativamente migliorata: la sua storia rappresenta una testimonianza concreta dei risultati raggiunti dalla scienza e, al tempo stesso, dell’importanza di continuare a investire in innovazione e ricerca per garantire cure sempre più efficaci e accessibili a tutte le persone con fibrosi cistica.

La serata è stata preceduta anche di un momento dedicato all’arte, grazie alla collaborazione con Gallerie d’Italia, che offriranno agli ospiti una visita guidata riservata alla mostra “Eterno e Visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo”.

I fondi raccolti saranno destinati a MindKids-CF, un nuovo progetto strategico promosso e finanziato da FFC Ricerca, che studia l’impatto psicologico della fibrosi cistica nei giovani pazienti dai 2 agli 11 anni, per stimare quanto siano diffusi depressione, ansia e problemi comportamentali.