Ciclovia Tirrenica, inaugurato il tratto del Golfo Dianese: 7 km tra Diano Marina, Cervo e Andora (Foto)

Una lunga pedalata collettiva, tra entusiasmo e festa, ha segnato oggi l’inaugurazione ufficiale del nuovo tratto della Ciclovia Tirrenica che collega Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo fino al confine con Andora. Un’opera strategica per il Ponente ligure, già aperta al pubblico dallo scorso 3 aprile, che oggi è stata celebrata con una traversata in bicicletta da Andora a Diano Marina alla presenza di cittadini, amministratori e rappresentanti della Regione Liguria.

A prendere parte all’evento gli assessori regionali Giacomo Raul Giampedrone e Marco Scajola, insieme ai sindaci Cristiano Za Garibaldi, Filippo Scola, Lina Cha e Mauro Demichelis. Il nuovo tratto della ciclovia, inserito nel Lotto Prioritario di cui Regione Liguria è soggetto attuatore, consente di attraversare i centri abitati dei tre borghi del Golfo Dianese lungo un percorso di circa 7 chilometri. L’investimento complessivo ammonta a 9,5 milioni di euro, finanziati attraverso Fondi Strategici Regionali, PNRR e FSC.

“Quello di oggi è un grande risultato che completeremo quando inaugureremo il tratto dell’Incompiuta, tra il 20 e il 22 giugno”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone. “Si tratta di un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro da parte di Regione Liguria per un’infrastruttura turistica fra le più importanti del Paese. I trenta giorni di pre-apertura hanno già dimostrato quanto questo progetto sia efficace e attrattivo”. Secondo Giampedrone, il completamento dell’intera tratta permetterà di percorrere oltre 40 chilometri di ciclovia da Ospedaletti ad Andora, immersi in uno scenario paesaggistico unico.

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha invece sottolineato il valore della programmazione condivisa tra enti locali e istituzioni: “La realizzazione della ciclovia è il risultato di una visione urbanistica precisa, avviata nel 2018 con l’intesa quadro tra Regione Liguria, Comuni, RFI e FS Sistemi Urbani”. Scajola ha inoltre evidenziato come gli interventi di rigenerazione urbana collegati alla ciclovia valgano complessivamente 1 milione di euro, comprendendo parcheggi, aree verdi, nuovi spazi pubblici e collegamenti diretti con il tracciato ciclopedonale. Grande attenzione anche al tema turistico. “Il cicloturismo è un segmento su cui puntiamo moltissimo”, ha spiegato l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, ricordando che dal 19 al 21 giugno Sanremo ospiterà l’11ª edizione del Green Road Award, l’Oscar del Cicloturismo, vinto lo scorso anno dalla Liguria con la Cycling Riviera.

Soddisfazione è stata espressa anche dai sindaci del territorio. Il primo cittadino di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi ha definito la ciclovia “un’opera dal valore inestimabile”, mentre il sindaco di San Bartolomeo al Mare Filippo Scola ha parlato di “una nuova opportunità per una Riviera sostenibile e accessibile”. A chiudere gli interventi la sindaca di Cervo Lina Cha: “La Liguria ha bisogno di strutture intelligenti come questa, che migliorano la quotidianità e rafforzano l’attrattività del territorio senza snaturare il paesaggio”.