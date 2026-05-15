Mentone celebra la prima giornata degli Scrittori: ospite Enzo Barnabà con i suoi libri sulla frontiera

Domani, dalle 10 alle 18, la storica rue Longue nel cuore di Mentone ospiterà la “Prima Giornata degli Scrittori”, appuntamento dedicato agli autori e alla letteratura tra Italia e Francia. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche lo scrittore ventimigliese Enzo Barnabà, che incontrerà il pubblico presentando alcuni dei suoi libri più conosciuti, disponibili sia in italiano sia in francese.

Particolare attenzione sarà riservata a “Il Sogno Babilonese”/“Le Rêve Babylonien”, opera che racconta la storia della villa Voronoff e dei suoi celebri e fortunati ospiti. Spazio anche a “Il Sentiero della Speranza”, volume dedicato alla storia e all’attualità della frontiera, tema da sempre centrale nella produzione dello scrittore. Tra le opere presentate anche “Il Sogno dell’Eterna Giovinezza”, biografia dell’enigmatico e controverso dottor Serge Voronoff, figura che continua ancora oggi a suscitare curiosità e dibattito.

Non mancherà infine il libro che ha consacrato Barnabà presso il grande pubblico, il bestseller “Aigues-Mortes. Il massacro degli italiani”/“Mort aux Italiens!”, intensa ricostruzione dell’eccidio che costò la vita a dieci emigrati italiani in Francia. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra autori e lettori in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico mentonese, nel segno della cultura e del dialogo transfrontaliero.