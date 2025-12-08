Sanremo: Coldirodi diventa un presepe a cielo aperto con “Sulla via dei Re Magi” tra caruggi, luci e tradizioni (Foto)

Il borgo storico di Coldirodi si veste di magia e tradizione per le festività natalizie con la nuova edizione di “Sulla via dei Re Magi”, un suggestivo itinerario tra i presepi artigianali che animerà i caratteristici caruggi del paese dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Passeggiando tra via Costa, via Castello e i vicoli limitrofi, visitatori e residenti potranno immergersi in un percorso emozionante fatto di luci soffuse, scorci pittoreschi e atmosfere d’altri tempi. Protagonisti assoluti saranno i presepi realizzati dagli abitanti, che con passione e creatività hanno trasformato angoli, finestre, nicchie e cortili in piccole opere d’arte.

Ogni presepe racconta una storia diversa: accanto alle rappresentazioni più classiche della Natività si trovano interpretazioni originali, scene di vita quotidiana, elementi della tradizione ligure e dettagli realizzati con materiali semplici, spesso riciclati, ma ricchi di ingegno e significato. Il risultato è un vero e proprio museo diffuso all’aperto, accessibile liberamente e capace di sorprendere a ogni passo.

L’iniziativa nasce dal desiderio della comunità di valorizzare il borgo e le sue tradizioni, creando un momento di condivisione che coinvolge famiglie, artigiani, anziani e bambini. Non si tratta solo di un evento natalizio, ma di un progetto collettivo che rafforza il legame tra gli abitanti e il loro territorio, rendendo Coldirodi un luogo ancora più accogliente.

“Sulla via dei Re Magi” è anche un invito a rallentare, a riscoprire il piacere di una passeggiata tra i vicoli in pietra, lontano dalla frenesia, lasciandosi guidare dalla luce delle stelle, dal silenzio della sera e dal calore delle piccole cose. Un’esperienza che unisce arte popolare, spiritualità e tradizione, capace di emozionare grandi e piccoli.

Per i visitatori è un’occasione unica per vivere il Natale in modo autentico, lontano dai grandi circuiti commerciali, riscoprendo il valore delle tradizioni locali e dell’artigianato fatto con il cuore. Per Coldirodi, invece, è un modo per raccontarsi, aprendo le porte del borgo a chi desidera scoprire la sua anima più vera.

Dal 8 dicembre al 6 gennaio, il cammino dei Re Magi passa dunque anche da Coldirodi, trasformando il paese in un presepe a cielo aperto, dove ogni angolo diventa poesia e ogni luce racconta una storia.