Compie cento anni, Camporosso festeggia la signora Lucia

Camporosso festeggia una centenaria. Il sindaco Davide Gibelli e la sua Amministrazione sabato scorso hanno, infatti, portato gli auguri della città alla signora Lucia per lo straordinario traguardo raggiunto.

"Abbiamo avuto il grande piacere e l’onore di fare visita alla signora Lucia, che ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Abbiamo festeggiato questo momento così speciale insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici, in un clima pieno di affetto e di gioia".

"La signora Lucia ci ha accolto con un sorriso bellissimo. Mi ha colpito davvero la sua straordinaria lucidità. Con grande naturalezza ha letto davanti a tutti il messaggio di auguri che avevo scritto per lei a mano. Un momento semplice ma molto emozionante, che ci ha ricordato quanto valore ci sia nelle storie e nell’esperienza delle nostre persone più anziane" - dice il primo cittadino - "A nome di tutta la comunità di Camporosso è stato per noi un grande onore portarle gli auguri e l’abbraccio simbolico della nostra città. Alla cara signora Lucia rivolgiamo i più affettuosi auguri per questo importante traguardo. Buon centesimo compleanno! Le nostre radici, la nostra memoria e il cuore della nostra comunità passano anche da momenti come questi".