Nasce “Coffee Beats”: in Riviera il clubbing diventa di giorno tra dj set, caffè e brunch

Nasce in Riviera un nuovo modo di vivere la musica e la socialità: Coffee Beats, un format pensato per tutti, giovani e adulti: la musica vissuta alla luce del giorno diventa un momento di benessere, movimento e condivisione.

Il format si ispira a un fenomeno internazionale che nell’ultimo anno ha iniziato a diffondersi in diverse città europee e italiane, in particolare a Londra, Milano e Torino dove il clubbing esce dalla notte per trasformarsi in un’esperienza diurna, più accessibile e in sintonia con i nuovi stili di vita.

Coffee Beats nasce da questa visione, non per presunzione ma per la voglia concreta di fare e proporre qualcosa di nuovo in un territorio spesso definito fermo, dimostrando che anche in Riviera si può sperimentare.

Un format che prende vita al mattino e accompagna il pubblico fino al primo pomeriggio, combinando dj set, caffetteria di qualità e brunch informale, celebrando una nuova idea di divertimento più rilassata e condivisa.

Durante un recente intervento a Milano su Radio m2o, Jovanotti ha sottolineato come il soft clubbing sposti l’energia della notte verso la mattina e il primo pomeriggio, rendendo l’esperienza più fresca e accessibile.

Il progetto debutterà il 15 di marzo a La Joya bistrot di Ventimiglia, con il primo evento in assoluto nella Riviera dei Fiori, che con il suo clima mite, la vicinanza al mare e la naturale predisposizione alla vita all’aperto, rappresenta il contesto ideale per questo tipo di esperienza, ponendo le basi per un appuntamento ricorrente.