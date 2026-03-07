 / Attualità

07 marzo 2026

Taggia, annullo filatelico speciale per San Benedetto Revelli: Poste Italiane attiva lo sportello temporaneo

In Piazza degli Eroi Taggesi disponibili le ultime emissioni e i materiali filatelici ufficiali durante la giornata dell’8 marzo

Poste Italiane sarà presente alla 43ª edizione dei Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli, con un annullo speciale che sarà disponibile il giorno 8 marzo 2026 a partire dalle ore 12:00, presso lo stand allestito per l’occasione nel cuore della manifestazione, in Piazza degli Eroi Taggesi a Taggia.

Presso lo sportello temporaneo saranno inoltre disponibili, per i collezionisti e gli appassionati, tutte le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici come folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline e raccoglitori.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelica.poste.it

