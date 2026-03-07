Taggia, annullo filatelico speciale per San Benedetto Revelli: Poste Italiane attiva lo sportello temporaneo

Poste Italiane sarà presente alla 43ª edizione dei Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli, con un annullo speciale che sarà disponibile il giorno 8 marzo 2026 a partire dalle ore 12:00, presso lo stand allestito per l’occasione nel cuore della manifestazione, in Piazza degli Eroi Taggesi a Taggia.

Presso lo sportello temporaneo saranno inoltre disponibili, per i collezionisti e gli appassionati, tutte le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici come folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline e raccoglitori.