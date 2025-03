"Sanremo Buchi": la voce dei cittadini contro le strade dissestate passa da Facebook

"Il nostro obiettivo è far vedere la situazione delle strade nel territorio e farci sentire, sperando che il Comune intervenga, perché ci sono dei posti in cui si trovano delle voragini, non più dei semplici buchi". Così il gestore della pagina Facebook "Sanremo Buchi" racconta la nascita di questa iniziativa nata per denunciare le strade dissestate della città.

La condizione delle strade a Sanremo preoccupa sempre di più i cittadini, tanto che qualcuno ha deciso di agire in modo concreto. È nata così "Sanremo Buchi", una pagina Facebook creata con l'obiettivo di segnalare le criticità del manto stradale e spingere il Comune a intervenire. "Mi sono detto che se andiamo ad 'attaccare' sulla pubblicità di Sanremo, potrebbero fare qualcosa".

La pagina Facebook è attiva da circa un anno, ma solo di recente ha iniziato a raccogliere un numero crescente di seguaci e interazioni. Il suo funzionamento è semplice: il gestore pubblica foto delle strade dissestate del sanremese, indicando sempre la località in cui sono state scattate. A contribuire sono anche i cittadini stessi, che inviano immagini e segnalazioni, specificando il nome della via interessata.

Al momento "Sanremo Buchi" è presente solo su Facebook, ma in futuro potrebbe approdare anche su Instagram per raggiungere un pubblico ancora più ampio. L'obiettivo rimane quello di sensibilizzare e spronare le istituzioni a risolvere un problema che riguarda la sicurezza di tutti.