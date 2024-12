Ventimiglia, Panetta: "Il bilancio di previsione non è in linea con il Dup"

Seduta del consiglio comunale a Ventimiglia momentaneamente sospesa dopo che il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta ha evidenziato che "il bilancio di previsione 2025-2027 non è in linea con il Dup visto che mancano 1 milione 579mila 258 euro".

"Presento una pregiudiziale su quello che è il bilancio. Il Dup è stato approvato un minuto prima dell'approvazione dello schema di bilancio. Dovete fare attenzione a dire il falso e a continuare a perseverare nel sostenere questa vostra impostazione errata. State rischiando di avvalorare con bugie una serie infinita di atti amministrativi viziati, di spese che poi dovete rimborsare di tasca vostra ed è per questo che vi dicevo 'attenzione, leggete gli atti'" - interviene il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Vi propongo di fermarvi un attimo, di analizzare la pregiudiziale e poi proseguite, se non approvate oggi il bilancio, non succede nulla. Se perseverate nell'errore è evidente che il bilancio che è stato fatto non tenendo conto del Dup, metterà chi voterà nella condizione di assumersi la responsabilità di iniziare il 2025 con spese e atti gestionali gravemente viziati e tutti oggetto di annullamento e ricorso alla corte dei conti con danni che dovrete andare a coprire personalmente. Tutti i provvedimenti non coerenti con il Dup sono soggetti a inammissibilità e improcedibilità".

"Il bilancio previsionale non è in linea con il Dup e con la programmazione triennale dei lavori pubblici. Infatti, il Dup prevede opere pubbliche per 33 milioni 577mila e 960 euro, valore che è tratto naturalmente dalla programmazione triennale dei lavori pubblici che all'anno 2025 prevede la stessa somma di 33 milioni 577mila e 960 euro mentre nel bilancio avete previsto una spesa di 31 milioni 998mila 701,99 euro, importo certificato dai revisori a pagina 19. Probabilmente anche i revisori hanno visto il documento prima della modifica" - sottolinea Panetta - "Mancano 1 milione 579mila 258 euro, quindi, il bilancio non è in linea con la programmazione del Dup e del triennale lavori pubblici e non ha la copertura per lo stesso importo. Se riportiamo il bilancio tra le spese in conto capitale, titolo due, l'importo della programmazione, il bilancio non è in equilibrio e porta al dissesto".

"L'organo di revisione ha verificato che le opere di importo superiore ai 150mila euro sono state inserite nel programma triennale dei lavori pubblici" - mette in risalto Panetta - "L'organo di revisione ha verificato che la previsione per l'esercizio 2025 delle spese in conto capitale di importo superiore ai 150 milioni di euro corrisponde con la prima annualità dei lavori pubblici. Nello schema di bilancio, spese in conto capitale, per l'anno 2025 viene indicata la cifra di 31 milioni 998mila 701 euro. Non sto dando i numeri, siete voi che avete errato nell'inserire i numeri all'interno del bilancio. E' per questo che dicevo prima che il Dup deve essere coerente con il bilancio e serve come strumento per poter predisporre il bilancio. Che cosa è successo nell'asso di tempo che è intercorso tra il 6 di dicembre, quando la Giunta ha approvato lo schema di bilancio, il 13 di dicembre quando i revisori ricevono i documenti, il 17 dicembre quando su mia sollecitazione è stato pubblicato il bilancio? Occhio perché qualcuno va a verificare le cose. Confido che questa pregiudiziale venga accolta".

Il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella chiede, così, la sospensione del consiglio per dieci minuti.