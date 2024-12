Ventimiglia: Consiglio comunale 'caldo' quello di ieri sera, il PD "Garantire trasparenza rispetto delle procedure"

“Le pratiche relative al Documento Unico di Programmazione (DUP) e al bilancio di previsione dovevano essere ritirate. È fondamentale garantire trasparenza e rispetto delle procedure. Abbiamo chiesto il ritiro poiché i tempi di discussione e la ricezione della documentazione non sono stati rispettati”.

Sono le parole del Partito Democratico di Ventimiglia, che ha così commentato la riunione del Consiglio comunale di ieri sera. “Inoltre, durante l’assise di ieri – prosegue il PD - è emerso un errore di circa un milione e mezzo di euro tra il DUP e il bilancio di previsione, motivo per cui abbiamo deciso di non partecipare al voto. Siamo particolarmente delusi per le sette mozioni che abbiamo presentato nei tempi previsti, ma che non sono state discusse per volontà della maggioranza”.

“Le mozioni – prosegue - riguardano temi utili per la città, come:

- ripristino del vado in centro per l'autobus gratuito agli over 65 delle frazioni

- politica per il verde pubblico con aiuole a bassa esigenza idrica

- manutenzione delle palestre e delle tensostrutture per studenti e società sportive

- nuovo asfalto e parcheggio in via Nappio, frazione di San Lorenzo

- manutenzione di marciapiedi e strade in via Rufo, quartiere Nervia

- canalizzazione delle acque bianche in via della Chiesa a Roverino

- fondo economico per sostenere le rette degli asili”.

“Sembra che il Sindaco – termina il PD - sia ossessionato dai riferimenti al passato a causa del timore di confrontarsi con i risultati precedenti. Tuttavia, il comportamento della maggioranza non fermerà il nostro impegno, sempre orientato a migliorare la vita dei cittadini di Ventimiglia”.