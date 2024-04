Elezioni Amministrative a Sanremo: Rolando presenta la sua lista Sanremo Domani "Puntiamo a vincere al primo turno"

“E’ la mia lista, quella del sindaco, con tante persone conosciute e tanti amici che mi sosterranno alle prossime elezioni”. Ha annunciato così, Gianni Rolando, la lista che porta il suo nome, presentata oggi a Sanremo.

‘Sanremo domani’ non nasce adesso per creare questa lista con diversi soci fondatori, come Marco Gobbo, Andrea Piana, Marco Damiano e lo stesso Gianni Rolando insieme a Stefania Mostardini. “E’ un gruppo partito da lontano – ha detto Stefania Mostardini – con una lista che vede tutti mettere qualcosa al suo interno. Siamo una bella squadra e sono certa che otterremo un ottimo risultato”.

“Il gruppo mi piace molto – ha detto ancora Rolando – e far parte dell’intera squadra di sei liste. Il primo messaggio da lanciare chiaro è che noi siamo la discontinuità, il cambiamento da quanto è accaduto finora. La continuità di Biancheri si chiama Mager, è un amico ma se la città non funziona bisogna virare e noi siamo assolutamente nuovi. Un messaggio da lanciare è quello relativo al fatto che la città diventerà un cantiere nei prossimi anni. Avremo delle prospettive ma, se i lavori saranno gestiti male, potrebbero uccidere la città. Io sono abituato a gestire grandi opere e problematiche e noi ci muoveremo per non creare disturbo a chi lavora a Sanremo, perché nessuno dovrà chiudere o avere problemi nella conduzione della propria attività. E poi importante sarà il modo di fare politica, dobbiamo colmare questa mancanza di dialogo con la gente. Non c’è una persona che non mi abbia detto nei miei incontri, di non essere mai stato ascoltato. Noi vogliamo proprio il contrario, garantendo la partecipazione alla vita di quartieri e frazioni, con una o più persone di riferimento per attuare le azioni che serviranno”.

Quale è il vostro obiettivo? “Vincere al primo turno con il 33-36% dei partiti e 17-19% delle liste civiche. A maggio faremo anche un sondaggio per capire la situazione”.

La presentazione delle sei liste a sostegno di Gianni Rolando si svolgerà domenica 5 maggio alle 11, al Teatro Ariston. Sotto la lista presentata.

Claudio Battaglia, 68 anni medico

Gianluigi Alberto Amici, 76 anni pensionato

Elena Benetazzo, 53 anni ingegnere

Letizia Balsamo, 63 anni

Abdelouahid (Corrado) Hamza, 59 anni dipendente Amaie

Raffaella Canessa, 56 anni avvocato

Nicolas Capurro (Niko), 34 anni Imprenditore

Marco Damiano, 68 anni pensionato

Francesco Ghilardi, 45 anni Imprenditore

Franco Giordano 65 anni, medico

Althea Lattuada 35 anni, imprenditrice

Bruno Marra, 80 anni, commercialista

Loredana Nocera (Stella), 51 anni parrucchiera

Alessio Palladini, 37 anni, assicuratore

Alessia Pavone, organizzatrice di eventi

Rebecca Piana, 24 anni studentessa

Fulvio Bruno, 66 anni geometra

Barbara Piro, 52 anni professionista

Monica Rodà, 50 anni geometra

Antonio Sorano, 65 anni imprenditore

Angelo Tirone, 62 anni imprenditore

Francesco Artuso, 19 anni studente

Roberta Di Luzio (Jenny), 56 anni commerciante

Alberto Pezzini, 57 anni avvocato