Sanremo: lavori di restauro al sottopasso di piazzale Dapporto, a quando la sua riapertura? (Foto)

Il sottopasso dell’Imperatrice, quello che collega il marciapiede che porta al Casinò con la passeggiata, è stato da poco ristrutturato e, all’interno sono state anche installate le telecamere di sorveglianza. Un’opera di restyling attesa da tempo e che ci si augura, possa resistere ai vandali, proprio grazie all’occhio elettronico.

Il primo mese è trascorso senza problemi e sono in molti, tra residenti e turisti, ad aver accolto con grande favore il lavoro eseguito per un luogo che consente di transitare a piedi sopra il traffico di largo Nuvoloni. Ora il Comune sta svolgendo la stessa opera nel sottopasso che unisce quello appena ristrutturato con piazzale Dapporto.

Si tratta di un luogo, purtroppo preda di vandali e disadattati, che lo avevano ridotto decisamente male e che era stato così chiuso al transito. Una serie di lavori è stata già svolta nelle ultime ore ma, almeno per il momento, non è ancora dato sapere quando verrà nuovamente aperto al pubblico.

Sarebbe un ulteriore passaggio molto comodo per chi, in estate vuole recarsi al mare dalla zona degli alberghi senza utilizzare l’auto e transitando a piedi senza pericoli. Ora palazzo Bellevue terminerà i lavori e, probabilmente, installerà le telecamere di sorveglianza. Un nuovo passo in avanti per migliorare la qualità dell’arredo urbano della città dei fiori.