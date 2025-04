Sanremo: il ricordo di chi ha liberato l'Italia dall'oppressione e anche un momento per 'Bella Ciao' all'80° del 25 aprile (Foto e Video)

C’è stato anche lo spazio per ‘Bella Ciao’, la tanto discussa canzone partigiana, questa mattina a Sanremo in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione dall’oppressione nazifascista. Assenti giustificati la presidente dell'Anpi Amelia Narciso e Gustavo Ottolenghi, entrambi alla manifestazione di Genova dove è andato anche il presidente della Repubblica Sergi Mattarella.

Con l’alzabandiera al monumento ai caduti di corso Mombello, la giornata è iniziata di buon ora e, alle 9.30 è scattato il classico corteo per le vice della città con gli appuntamenti fissi ai monumenti ai caduti (della prima guerra mondiale e di Cefalonia) e con una tappa diversa dal solito, al cippo dedicato al partigiano ‘Vittò’, prima di concludere con le orazioni ufficiali in Pian di Nave, di fronte ad un altro monumento che ricorda chi ha lottato ed morto per la libertà che viviamo ai giorni nostri.

Presente quasi la totalità dell’Amministrazione comunale e tanti Consiglieri comunali, capitanati dal Sindaco Alessandro Mager, alla sua ‘prima’ festa della Liberazione da primo cittadino. Lo stesso Sindaco ha aperto le orazioni con un ricordo di Papa Francesco “Che si è sempre ispirato ai valori della fratellanza e del rispetto dei popoli”.

Dopo gli interventi di alcuni giovani (tra cui Claudia Manti ed Eleonora Ormea), che hanno ricordato lo spirito e il significato di questa giornata di festa, è stata la volta dell’oratrice ufficiale della giornata, Donatella Alfonso, giornalista, scrittrice e componente dell’ufficio di presidenza Anpi Genova. Ha aperto con una frase dell’indimenticato Alessandro Natta, ricordando anche lei Papa Francesco e tanti racconti di chi ha vissuto drammaticamente i periodi della liberazione.

Sono anche stati letti alcuni brani tratti da ‘Le ultime lettere di Resistenti Europei condannati a morte’ e una poesia di Italo Calvino. Alla cerimonia hanno partecipato tutte le associazioni locali, le rappresentanze delle forze dell’ordine e ovviamente l’Anpi che ha organizzato l’appuntamento e non sono mancate anche le bandiere di diversi movimenti e partiti politici. Una manifestazione, quella dell’80° anniversario della Liberazione, che ha visto una partecipazione decisamente più numerosa dello scorso anno.

(Foto di Erika Bonazinga)