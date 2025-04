Ventimiglia: cantano 'Bella Ciao' durante il silenzio e vengono rimbrottati dal Sindaco, la presa di posizione del PD

Alcuni partecipanti al corteo per l’80° anniversario dalla Liberazione cantano ‘Bella Ciao’ durante il silenzio e vengono rimbrottati dal Sindaco, Flavio Di Muro.

Il fatto è stato denigrato dal residente del circolo PD di Ventimiglia, Domenico Casile: “Trovo profondamente inopportuna questa presa di posizione, rivolta contro un canto che è simbolo della Resistenza e della lotta contro il nazifascismo, valori fondanti della nostra Repubblica. Bella Ciao non è solo una canzone: è memoria viva di chi ha combattuto per liberare l’Italia dalla tirannia e dalla dittatura. È grazie al sacrificio di quei partigiani che oggi tutti, anche chi afferma sciocchezze, possono esprimere liberamente la propria opinione, senza rischiare censure, prigione o peggio, come accadeva durante il regime fascista”.

“Il Sindaco – termina Casile - invece di indignarsi per un canto di libertà, dovrebbe ringraziare coloro che hanno reso possibile vivere in una democrazia, dove il dissenso e la memoria storica sono tutelati”.