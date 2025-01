Sanremo: a fuoco una porzione del pontile di Yacht Club e Canottieri sul porto vecchio, alcune decine di migliaia di euro i danni (Foto)

E’ di qualche decina di migliaia di euro il danno provocato dall’incendio che ha parzialmente distrutto (e diviso a metà) il pontile che viene utilizzato dallo Yacht Club Sanremo e dalla Canottieri, nel porto vecchio di Sanremo, in piazzale Vesco.

Le fiamme sono divampate questa notte, intorno alle 4, per cause ancora in via d’accertamento. Sul luogo dell’incendio è presente una colonnina della corrente elettrica, utilizzata dai diportisti per le proprie imbarcazioni, anche se sembra difficile che le fiamme possano essere partite da questa.

Il rogo ha distrutto alcuni metri della copertura in plastica e dei ‘galleggianti’ del pontile, annerendo anche parte di alcuni yacht ormeggiati. Sul posto sono prontamente intervenuti stanotte i Vigili del Fuoco del distaccamento matuziano, che hanno rapidamente spento le fiamme e bonificato l’area, evitando che il rogo potesse estendersi al resto del pontile e ad altre imbarcazioni.

Ora i militari della Capitaneria di Porto svolgeranno le indagini del caso per cercare di risalire alle cause dell’incendio e agli eventuali responsabili. All’ingresso del pontile è presente una telecamera che potrebbe aver ripreso quanto accaduto. Le immagini registrate verranno visionate nelle prossime ore mentre, al momento i responsabili del pontile hanno installato alcuni passaggi di fortuna, per poter transitare sul luogo dell’incendio.

Non è escluso che le fiamme possano essere scaturite da qualche festeggiamento di troppo nel corso della notte, senza escludere la pista del dolo.