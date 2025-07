Ospedaletti: 'inutile' semaforo sull'Aurelia, dopo il nostro articolo è stato 'coperto' forse in attesa della rimozione (Foto)

Meglio tardi che mai: potremmo identificare in questo modo la decisione presa nelle ultime ore e dopo il nostro articolo, di ‘coprire’ i semafori inutili sulla statale Aurelia ad Opedaletti, all’incrocio con la zona del Byblos.

Da tanto tempo e, soprattutto dopo la riasfaltatura, avevamo notato come il primo dei due semafori in uscita dalla città delle rose, era praticamente inutile senza uno stop e un passaggio pedonale. Una situazione che, di fatto, era identica anche in precedenza con il doppio stop e relative ‘zebre’ ma ora era una vera e propria incongruenza.

Tanto che molti automobilisti si erano rivolti alla nostra redazione per capire a quale dei due semafori (in caso di rosso) si dovevano arrestare. Lo abbiamo segnalato e, poche ore dopo chi di dovere ha provveduto a ‘mascherare’ l’impianto con un modo un po’ posticcio, utilizzando un sacchetto nero.

La decisione è stata presa anche per il semaforo in ingresso ad Ospedaletti. Purtroppo però, dobbiamo evidenziare come i colori dei semafori sono comunque visibile, seppur parzialmente oscurati. Ci si augura che, a breve, il lavoro venga definitivamente terminato.