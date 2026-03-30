ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Attualità

Attualità | 30 marzo 2026, 07:21

Sanremo, Corso Fiorito in sicurezza: test superato e già allo studio miglioramenti per il 2027 (Foto)

Bilancio positivo per la gestione della viabilità e dei flussi: poche criticità, circolazione regolare e 64 rimozioni tra sabato e domenica

Un dispositivo articolato, numeri importanti e, soprattutto, un risultato che soddisfa. Il Corso Fiorito 2026 si chiude con un bilancio positivo anche sul fronte della sicurezza e dell’organizzazione, con una macchina operativa che ha retto l’impatto di una giornata da oltre 45mila presenze. A coordinare il lavoro sul campo anche la polizia locale guidata dal comandante Fulvio Asconio, che ha potuto contare su un dispiegamento significativo di uomini e mezzi, affiancati da volontari, steward e forze dell’ordine.

I numeri della macchina organizzativa. Sono stati 50 gli agenti impegnati domenica, con turni straordinari per garantire la copertura dell’intero evento. A questi si sono aggiunti 80 steward, incaricati di presidiare i varchi e far rispettare le disposizioni dell’ordinanza, in particolare per quanto riguarda l’accesso al percorso e il divieto di introdurre oggetti potenzialmente pericolosi. Fondamentale anche il contributo della protezione civile, con circa 50 volontari operativi lungo il tracciato e nelle aree di assistenza al pubblico. Sul fronte della viabilità, sono state effettuate 64 rimozioni di veicoli tra le giornate di sabato e domenica, un dato che conferma l’intensità del lavoro svolto per garantire ordine e sicurezza lungo il percorso.

Viabilità sotto controllo. Nonostante l’elevato afflusso di persone, la gestione della circolazione si è rivelata efficace. Le criticità sono state contenute e la distribuzione del pubblico lungo il tracciato ha contribuito a evitare congestioni. Via Nino Bixio, uno dei punti più sensibili, è stata riaperta già nella mattinata, consentendo un ritorno progressivo alla normalità. Un risultato non scontato, considerando la complessità dell’evento e la presenza di migliaia di persone concentrate in un’area limitata.

Il lavoro degli operatori. Dietro i numeri, però, c’è soprattutto il lavoro delle persone. Il comandante Asconio ha voluto sottolineare "L’impegno degli agenti della polizia locale, che hanno affrontato turni intensi e straordinari, così come quello di tutte le figure coinvolte nel dispositivo. Un ringraziamento esteso anche ai volontari della protezione civile, agli steward e alle forze dell’ordine, che hanno contribuito a garantire un presidio costante e capillare lungo tutto il percorso".

Un modello che funziona. Il sistema organizzativo adottato per questa edizione ha dato risposte concrete, confermando la bontà delle scelte fatte sul piano della sicurezza e della gestione dei flussi. L’impianto ha retto bene, offrendo una base solida su cui costruire le prossime edizioni.

Già al lavoro per il futuro. Non si tratta, però, di un punto di arrivo. Già nelle ore successive all’evento è stato avviato un confronto con i tecnici del Comune per valutare possibili miglioramenti in vista del prossimo anno. Tra le ipotesi allo studio, la creazione di un corridoio di deflusso dietro la tribuna lato mare, con collegamento fino al Lungomare Imperatrice, e una maggiore fruibilità dell’area del Living Garden. Interventi pensati per rendere ancora più fluida la gestione dei movimenti del pubblico e migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva.

Una base per crescere. Il Corso Fiorito 2026 lascia quindi in eredità non solo immagini e partecipazione, ma anche un modello organizzativo che ha dimostrato di funzionare. Una “macchina” complessa, fatta di persone, coordinamento e scelte operative, che ha saputo reggere l’urto di una grande manifestazione e che ora guarda avanti, con l’obiettivo di migliorarsi ancora.

(Foto Erika Bonazinga)

News collegate:
 Sanremo, dopo i Carri Fioriti emergono dubbi sui criteri: più Comuni partecipanti chiedono l'accesso agli atti - 31-03-26 10:31
 Florelia Folk Ospedaletti debutta a Sanremo in Fiore 2026 celebrando 70 anni tra musica e tradizione - 30-03-26 07:10
 Sanremo, il giorno dei Fiori e delle prime volte: niente assalto ai carri e 45mila presenze per una festa nuova (Foto) - 29-03-26 15:30
 Corso Fiorito 2026: vince e si conferma Riva Ligure, al secondo posto Santo Stefano e al terzo Bordighera ma vincono sempre i fiori (Foto e Video) - 29-03-26 12:58
 Sanremo, il Corso Fiorito 2026 tra la folla: 45mila spettatori nonostante freddo e cielo incerto (Foto e Video) - 29-03-26 11:22
 Nicolò Bongiorno al Corso Fiorito di Sanremo sul carro di Dolceacqua dedicato a “Rischiatutto” di papà Mike (Foto) - 29-03-26 10:56
 Sanremo, carri fioriti pronti sul lungomare: tra nuvole e attesa, la sfilata sta per partire. Le foto in anteprima - 29-03-26 09:47
 Pronti... fiori... via! Carri terminati e alle 10.30 la partenza della sfilata: tutto pronto per 'SanremoInFiore', tutte le informazioni per la giornata (Foto) - 29-03-26 07:21
 Sanremo, è la notte dei Carri: tra fiori, passione e silenzi pieni di lavoro, l’attesa diventa spettacolo (Foto e video) - 28-03-26 19:48
 Sanremo, la sfilata delle bande accende il centro: musica e colori aprono il weekend dei fiori (Foto e Video) - 28-03-26 17:04
 Sanremo, nasce il carro del Festival: un “grande televisore” di fiori per raccontare la storia della musica italiana (Foto e video) - 28-03-26 07:21
 Arte e spiritualità al Forte di Santa Tecla: il dialogo tra religioni nel dipinto di Tiziana Di Cicco - 28-03-26 07:01
 Sanremo, inaugurata l’infiorata di Spello: 40 artisti al lavoro dalle 4 del mattino per un’opera tra musica e tv - 27-03-26 18:19
 Sanremo, l’infiorata di Spello incanta piazza Nota: 40 artisti al lavoro dalle 4 del mattino per un’opera tra musica e televisione (Foto e video) - 27-03-26 12:21
 Un carro su 'Lascia o raddoppia?', Diano Marina partecipa a "Sanremoinfiore 2026" (Foto e video) - 26-03-26 13:20
 "Sanremoinfiore 2026", Ventimiglia realizza un carro su 'Quark' (Video) - 26-03-26 10:21
 "Sanremoinfiore 2026", Bordighera partecipa con un carro su 'Linea verde' (Foto e video) - 26-03-26 07:11
 Sanremo città dei Fiori: partono gli allestimenti del Festival tra piazze trasformate, Santa Tecla e la corsa verso il Corso fiorito (Foto) - 25-03-26 15:32
 Sanremo, il Concerto dei Fiori unisce musica e tradizione: Liszt e Busoni al Teatro dell’Opera del Casinò - 25-03-26 13:21
 Sanremo investe 122mila euro per Sanremoinfiore 2026: artisti, SIAE e diritti Rai per uno show globale - 25-03-26 07:25
 Sanremo: ecco il Corso Fiorito 2026, una guida completa per chi vorrà seguire la sfilata di domenica prossima - 24-03-26 10:11
 'Sanremoinfiore 2026', Vallecrosia al Mare e Camporosso creano insieme un carro su 'Ballando con le stelle' (Foto e video) - 24-03-26 07:11
 Ospedaletti, mani che costruiscono bellezza: dietro le quinte del carro di “Canzonissima”, nato dal lavoro dei volontari (Foto e video) - 22-03-26 07:21
 Sanremo celebra il fiore con un video tra tradizione, lavoro e identità del territorio ligure - 17-03-26 10:25
 Sanremo: un viaggio tra petali e colori: l’assessore Moscato realizza un video dedicato al fiore, icona di eleganza e identità - 17-03-26 10:25
 Festival dei Fiori di Sanremo: l’Infiorata di Spello pronta a incantare Piazza Nota - 13-03-26 09:18
 “Che allegria!”: Sanremo presenta il Corso Fiorito 2026, omaggio alla televisione italiana nel ricordo di Mike Bongiorno (Foto e video) - 11-03-26 13:14
 Corso Fiorito, cambia la sfilata: due giri invece di tre. Sindoni: “Stiamo lavorando per salvare tutti i carri al termine dell'evento” - 11-03-26 13:11
 Taggia pronta per il Corso Fiorito: prende forma il carro che sfilerà a Sanremo. Dumarte: “Portiamo in vetrina la nostra identità” (Foto) - 10-03-26 07:11
 "Sanremoinfiore 2026", Dolceacqua partecipa con un carro su 'Rischiatutto' (Foto e video) - 09-03-26 07:11
 Festival dei Fiori 2026, Sanremo pronta a cinque giorni di spettacoli e meraviglie floreali  - 04-03-26 12:42
 Ventimiglia al Corso Fiorito 2026 con il carro “Quark”: confermata la partecipazione e stanziati 15 mila euro per l’allestimento - 15-01-26 13:20
 Un carro su 'Linea verde', Bordighera partecipa a "Sanremoinfiore 2026" - 14-01-26 12:49
 'Sanremoinfiore 2026: “Che Allegria!': la città prepara un’edizione rinnovata tra colori, tradizione e spettacolo - 12-12-25 13:31

Andrea Musacchio

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium