'Sanremoinfiore 2026: “Che Allegria!': la città prepara un’edizione rinnovata tra colori, tradizione e spettacolo

Sanremo si prepara alle feste di fine anno ed al Festival di febbraio ma sta già pensando ad una delle sue manifestazioni più identitarie: il Corso Fiorito – Sanremoinfiore 2026, in programma il 28 e 29 marzo. La Giunta ha infatti approvato gli indirizzi per l’organizzazione di questa storica sfilata di carri infiorati, riconosciuta a livello nazionale dal Ministero della Cultura come “Manifestazione Carnevalesca Storica” e trasmessa annualmente su RAI Uno all’interno del contenitore televisivo Linea Verde.

L’edizione 2026 sarà dedicata al tema: 'Che allegria! …tra emozioni, colori e trasmissioni', un omaggio allo spirito vivace della città e al legame con il mondo dello spettacolo, da sempre cifra distintiva di Sanremo. La manifestazione si svolgerà su due giornate: sabato 28 marzo con l'esibizione di bande musicali e gruppi folkloristici e, domenica 29 con la sfilata dei carri fioriti sul percorso ad anello tra lungomare Calvino, piazzale Dapporto, ex Stazione Ferroviaria, pista ciclabile parallela a via Nino Bixio e Giardini Vittorio Veneto. Prevista anche una zona tribune da circa 1.000 posti, con biglietti a tariffa unica di 30 euro.

Come da tradizione, il Comune di Sanremo inviterà altri Comuni del territorio, che realizzeranno un carro ispirato al tema annuale. Ogni carro dovrà rispettare misure precise, essere infiorito almeno per il 60% con fiori freschi e includere una figura principale alta minimo 2,5 metri. Ogni carro potrà ospitare una 'miss' e fino a due ulteriori figuranti in linea con il soggetto rappresentato. Una Giuria tecnica composta da esperti del mondo floricolo e artistico valuterà: qualità dell’infioramento (fino a 50 punti), interpretazione del tema (fino a 30 punti) ed impatto visivo (fino a 20 punti). Saranno premiati i primi tre classificati con riconoscimenti e premi in denaro da 3.000, 2.000 e 1.000 euro.

La Giunta ha stanziato un budget complessivo di 500.000 euro, necessario a garantire lo standard qualitativo ormai riconosciuto alla manifestazione. A ciascun Comune partecipante sarà destinato un contributo di 11.000 euro, con un anticipo del 70% entro dicembre 2025. Il Ministero della Cultura, attraverso i fondi per i Carnevali Storici 2025, ha assegnato a Sanremo 25.258,19 euro, che verranno utilizzati per l’edizione 2026. Tra le entrate previste figurano: 20.000 euro dalla vendita dei posti in tribuna e 10.000 dai parcheggi a pagamento (60 € autobus, 20 € auto e camper). Previsti parcheggi dedicati in via Frantoi Canai e lungo corso Marconi, oltre alla possibilità di istituire un servizio di navette verso il percorso della sfilata.

Il Corso Fiorito rappresenta uno dei simboli più forti della città dei fiori, secondo solo al Festival della Canzone Italiana. L’evento unisce arte, natura, artigianato, identità territoriale e spettacolo televisivo, portando ogni anno migliaia di visitatori sul lungomare. Con il tema 2026 dedicato all’allegria e alle emozioni, Sanremo si prepara a regalare un nuovo grande spettacolo in cui fiori e creatività saranno, ancora una volta, protagonisti assoluti.

"Sarà un viaggio nella storia della televisione italiana – dichiara l’assessore Sindoni – a partire dalla figura dell’indimenticabile Mike Bongiorno. Ad ogni carro verrà associata una trasmissione televisiva: una decisione che aggiunge un elemento di originalità e contemporaneità, trasformando la sfilata in un racconto vivente, capace di unire tradizione e immaginario collettivo. Il Corso Fiorito, da sempre, è l’occasione per valorizzare il nostro patrimonio arboreo e floricolo. Di concerto con l’assessore al verde e alla floricoltura Ester Moscato e insieme ai comuni che parteciperanno alla prossima edizione, continuiamo a lavorare affinché Sanremoinfiore si presenti come una straordinaria vetrina del nostro territorio. Inoltre, grazie alla sinergia con Camera di Commercio, associazioni di categoria, tavolo della floricoltura, Casinò, Teatro Ariston e Orchestra Sinfonica, torna il “Festival dei Fiori” che anticipa il Corso Fiorito da mercoledì 25 marzo: tanti eventi collaterali per dare vita ad un itinerario che attraverserà diverse zone della città, così da porre il fiore al centro di ogni singolo appuntamento".

Le trasmissioni televisive che verranno rappresentate saranno il “Festival di Sanremo” “Rischiatutto”, “Lascia o raddoppia”, “Fantastico”, “Canzonissima”, “Portobello”, “Discoring”, “Giochi senza frontiere”, “Quark”, “Ballando con le stelle”, “Linea Verde”. A parte la trasmissione del Festival che sarà abbinata al carro di Sanremo, gli altri abbinamenti verranno sorteggiati come di consueto

