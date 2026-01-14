Un carro su 'Linea verde', Bordighera partecipa a "Sanremoinfiore 2026"

Bordighera parteciperà a "Sanremoinfiore 2026", in programma nella città dei fiori il 29 marzo. Il tema assegnato e che quest'anno dovrà essere sviluppato sul carro fiorito della città delle palme è "Linea verde".

Rilevata la forte valenza turistica e promozionale dell'iniziativa organizzata dal comune di Sanremo, con risonanza comunicativa soprattutto nell'ambito delle trasmissioni televisive nazionali, il commissario prefettizio Rosa Abussi ha, infatti, deliberato che è necessario riconoscere alla compagnia che si occuperà della realizzazione del carro la somma lorda onnicomprensiva di 15.000,00 euro, in analogia agli anni precedenti, per il suo allestimento, comprendente la predisposizione del bozzetto, la realizzazione della struttura portante su carro mobile, il reperimento e l'acquisto dei fiori necessari all'infioratura della struttura e alla realizzazione delle composizioni floreali annesse, la manodopera, il trasporto per e da Sanremo, il reperimento e la selezione dei figuranti presenti a bordo del carro e del personale per l'assistenza alla manifestazione e ogni altro onere necessario.

La spesa necessaria verrà finanziata in parte dal comune di Sanremo, per una somma di 11.000,00 euro sul capitolo 2670.10.1 "Interventi diversi nel campo del turismo - da contributo Comune di Sanremo" e contestuale accertamento di entrata sul capitolo 328.10.1 "Contributo Comune di Sanremo per corso fiorito", e in parte dal comune di Bordighera, per una cifra pari a 4.000,00 euro sul capitolo 2670.6.1 "Interventi diversi nel campo del turismo". La città delle palme prenderà, perciò, parte all'edizione 2026 del Corso Fiorito che quest'anno avrà come tema "Allegria!.... tra emozioni, colori e trasmissioni".