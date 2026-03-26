Un carro su 'Lascia o raddoppia?', Diano Marina partecipa a "Sanremoinfiore 2026" (Foto e video)

Diano Marina parteciperà a "Sanremoinfiore 2026" con un carro su 'Lascia o raddoppia?'. Il gruppo “I Girasui”, compagnia di carristi di Ventimiglia, oltre a realizzare il carro per Bordighera, si sta occupando pure dell'allestimento di quello per la città di Diano Marina in vista del Corso Fiorito di Sanremo in programma domenica 29 marzo.

Il Comune prenderà, perciò, parte alla tradizionale sfilata dei carri che nell'edizione 2026 avrà come tema “Che allegria! …tra emozioni, colori e trasmissioni”, un viaggio attraverso le trasmissioni televisive che hanno fatto la storia dei palinsesti italiani. "Abbiamo avuto l'incarico di rappresentare Diano Marina con un carro su 'Lascia o raddoppia'. Ormai è già qualche anno che operiamo in collaborazione con Diano Marina" - fa sapere Luciano Mottola, responsabile del gruppo carristi “I Girasui” di Ventimiglia - "Per progettare e realizzare il tutto ci abbiamo impiegato due mesi. Abbiamo deciso di dedicare il carro di Diano Marina alla memoria di Antonio Pugliesi, un nostro caro amico, un grande carrista, un collega e uno storico saldatore che ci ha lasciato lo scorso gennaio".

Il carro, che oggi verrà portato a Sanremo, rappresenterà il celebre quiz della storia della televisione italiana condotto da Mike Bongiorno. "Lo abbiamo voluto interpretare in modo particolare, ricordando sia la trasmissione resa famosa da Mike Bongiorno sia un grande del cinema italiano Totò, che era riuscito a portare 'Lascia o Raddoppia' al cinema" - svela Mottola - "Ci sarà la mascotte di Lascia o raddoppia che dialoga con la figura di Totò che regala gettoni d'oro che avvolgono tutto il carro. Sullo sfondo verrà riprodotta la locandina del film con Totò, infiorata a mosaico con garofani, circondata da mani inneggianti a Mike Bongiorno con la sua famosa parola 'Allegria'. La maggior parte dei fiori è di produzione locale. Hanno collaborato e contribuito alla realizzazione del carro Massimo Gilardi, Franco Rugolo, Pasquale Crisafulli, Valter Panigo, Francesco Bergamo, Pino Maiolino e Golia Perri. Per l’infioritura, curata sotto la direzione di Dina Lorenzi, collaborano Livia Rosso, Carla Andreetto, Luisa Resconi, Maria Giauna, Elena Carminati, Lucia Bolettieri e Silvana Battisti".