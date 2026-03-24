'Sanremoinfiore 2026', Vallecrosia al Mare e Camporosso creano insieme un carro su 'Ballando con le stelle' (Foto e video)

Con un carro su 'Ballando con le stelle' Vallecrosia al Mare e Camporosso sfileranno insieme a 'Sanremoinfiore 2026'. 'I Ruvinai' sono, dunque, al lavoro in vista del Corso Fiorito di Sanremo in programma domenica 29 marzo.

I due comuni, anche quest'anno, hanno deciso di collaborare per poter partecipare alla tradizionale sfilata dei carri che nell'edizione 2026 avrà come tema “Che allegria! …tra emozioni, colori e trasmissioni”, un viaggio attraverso le trasmissioni televisive che hanno fatto la storia dei palinsesti italiani. "Anche quest'anno rinnoviamo questa bellissima collaborazione con il comune di Camporosso, che ringrazio sentitamente" - dice l'assessore di Vallecrosia al Mare Deborah Mognol - "Ringrazio, in particolare, l'assessore Rosella Gastaldo per la sua disponibilità e il suo spirito di squadra. Ringrazio anche il comune di Sanremo per questa meravigliosa manifestazione che permette così ai nostri carristi di mettere in campo la loro creatività e il loro talento".

Il carro fiorito, che sta prendendo vita in un capannone a Camporosso e rappresenterà i due comuni, rappresenterà il programma televisivo della Rai condotto da Milly Carlucci. "Il carro è un omaggio a uno dei programmi più seguiti della Rai: Ballando con le stelle. Il nostro carro sarà adornato con migliaia di fiori freschi, come rose, garofani, orchidee e ginestre" - afferma l'assessore di Camporosso Rosella Gastaldo - "L'allestimento del carro di quest'anno è caratterizzato da una grande volontà di partecipazione e collaborazione che ha tenuto insieme un gruppo molto speciale. Ringrazio, quindi, tutti i carristi, i mastri infioratori, i fabbri e i volontari che hanno passato tante serate e settimane per allestire il nostro carro che è l'unico a rappresentare due comuni distinti. Ringrazio anche gli assessori di Vallecrosia al Mare Deborah Mognol e Mirko Valenti per la collaborazione e il comune di Sanremo per il sostegno che ci ha riservato".