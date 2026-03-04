Festival dei Fiori 2026, Sanremo pronta a cinque giorni di spettacoli e meraviglie floreali

Procedono speditamente i lavori di preparazione in vista della seconda edizione del Festival dei Fiori di Sanremo, in programma dal 25 al 29 marzo, evento che fa parte di “Sanremo in Fiore”.



La Città dei Fiori si appresta a vivere un evento straordinario che celebra la sua vocazione floricola guardando al futuro, con un ricco calendario di appuntamenti che coniugano tradizione, arte, cultura e innovazione. Cinque giorni che animeranno la città con mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali e moltissime altre iniziative che coinvolgono tutta la comunità cittadina.



Tra gli appuntamenti di maggior rilievo: la mostra fotografica "Metaflora – Il fiore e l'assurdo" di Bart Herreman, l'esposizione "Dagli Egizi a Sanremo, fiori e profumi nella storia" al Forte di Santa Tecla, la "Casa del Fiore" al Museo Civico con le nuove varietà floreali proposte dagli ibridatori sanremesi, il Convegno Internazionale Union Fleurs con la tavola rotonda “Il Fiore del Futuro", il Giardino tropicale di Piazza Borea d’Olmo con una selezione accurata di piante esotiche provenienti da diverse aree climatiche del mondo, il Roseto scenografico di Via Escoffier, un'immersione totale nel mondo delle rose, dove la dimensione olfattiva assume un ruolo centrale e protagonista, le lavorazioni dei celebri maestri infioratori di Spello, la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo che celebra i 120 anni della corsa automobilistica più antica d'Italia, il concerto dell'Orchestra Sinfonica "Visioni sonore: Liszt e Busoni", lo spettacolo “E se domani…” di Giorgio Panariello al Teatro Ariston.



Il programma prevede inoltre visite guidate al Percorso delle Fontane storiche e ai Giardini di Villa Ormond, laboratori di Arte floreale e di intreccio dei "parmureli", conferenze con esperti del settore, proiezioni di docufilm, il tradizionale Mercatino floricolo e agricolo a cura di CIA e Confagricoltura e molti altri eventi, tra cui l’immancabile Concorso delle vetrine.



Il Festival si concluderà domenica 29 marzo con la celebre sfilata del Corso Fiorito "Sanremoinfiore", dedicata quest'anno alla storia della televisione italiana e a Mike Bongiorno, che animerà il centro città con carri monumentali a tema e sfilate di bande musicali e gruppi folkloristici.



Il Festival dei Fiori è organizzato dal Comune di Sanremo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzato dalle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, con Sanremo On.



Il programma completo degli eventi è disponibile su https://www.festivaldeifiori.it/