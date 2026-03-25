Sanremo, rivoluzione traffico per “Sanremoinfiore 2026”: tutte le modifiche alla viabilità del 28 e 29 marzo

In occasione della manifestazione “Sanremoinfiore 2026”, in programma nel weekend di sabato e domenica prossimi, il Comune di Sanremo ha disposto una vasta riorganizzazione della circolazione stradale, con numerose limitazioni, divieti e modifiche alla viabilità che interesseranno gran parte del territorio cittadino. L’ordinanza, firmata dal Comandante della Polizia Municipale Fulvio Asconio, si rende necessaria per garantire il corretto svolgimento della storica manifestazione floreale, degli eventi collaterali e del 13° mercatino floro-agroalimentare, oltre alla sicurezza del pubblico e la fluidità del traffico.

Le aree principali coinvolte

Tra i punti più sensibili figura piazza Nota, che sarà completamente chiusa al traffico e alla sosta (con rimozione forzata) dal 25 al 29 marzo, per consentire la realizzazione dell’infiorata di Spello e della fontana fiorata. Importanti restrizioni anche in:

piazza Colombo (28 marzo, ore 15–19): divieto di transito e sosta, con eccezioni per bus delle bande e residenti con posto auto;

(28 marzo, ore 15–19): divieto di transito e sosta, con eccezioni per bus delle bande e residenti con posto auto; via Frantoi Canai : area riservata ai bus turistici con divieto di sosta per altri veicoli e introduzione del senso unico;

: area riservata ai bus turistici con divieto di sosta per altri veicoli e introduzione del senso unico; via Manzoni e corso Raimondo : utilizzate come aree di stazionamento per bus di linea;

: utilizzate come aree di stazionamento per bus di linea; via Roma e via Asquasciati: chiusure temporanee alla circolazione il 29 marzo.

Domenica 29 marzo: centro città quasi completamente chiuso

La giornata clou della manifestazione, domenica 29 marzo , vedrà le limitazioni più estese:

Divieto di transito in gran parte del centro dalle ore 7:00 fino al termine dell’evento;

in gran parte del centro dalle ore 7:00 fino al termine dell’evento; Divieto di sosta diffuso già dalla mezzanotte in numerose vie strategiche;

già dalla mezzanotte in numerose vie strategiche; Introduzione di sensi unici temporanei, in particolare su corso Raimondo e via Fiume.

Tra le strade coinvolte:

corso Trento e Trieste

corso Nazario Sauro

lungomare Italo Calvino

via Nino Bixio

corso Mombello

via Gioberti e zone limitrofe

Limitazioni anche per biciclette e pedoni

La pista ciclopedonale sarà interdetta ai velocipedi nei tratti interessati dalla sfilata:

dal 28 marzo (ore 14:00) fino a fine evento

il 29 marzo (ore 7:00–19:00) in ulteriori tratti

Bus turistici e trasporto pubblico

Per gestire l’afflusso di visitatori:

via Frantoi Canai e corso Marconi saranno dedicate alla sosta dei bus turistici;

e saranno dedicate alla sosta dei bus turistici; alcune corsie riservate ai mezzi pubblici saranno temporaneamente soppresse;

nuove aree di fermata e stazionamento saranno attivate per garantire il servizio.

Percorsi alternativi consigliati

Per evitare il congestionamento del centro, si raccomanda l’utilizzo di:

Autostrada dei Fiori

Aurelia Bis

via Galileo Galilei

corso Inglesi

Per l’accesso all’area portuale e via Nino Bixio, il percorso alternativo indicato è via Roma.

Deroghe e disposizioni

Saranno consentite alcune deroghe:

i veicoli già in sosta nelle aree interdette potranno uscire seguendo le indicazioni degli agenti;

i residenti potranno transitare ove possibile per raggiungere la viabilità libera.

Le restrizioni saranno segnalate tramite segnaletica temporanea e presidiate dagli agenti della Polizia Municipale.

Per i trasgressori sono previste sanzioni e rimozione forzata dei veicoli.

L’intero dispositivo mira a garantire uno svolgimento ordinato e sicuro di uno degli eventi più attesi dell’anno, che porterà nel cuore di Sanremo migliaia di visitatori tra carri fioriti, bande musicali e tradizioni florovivaistiche.