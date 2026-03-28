Un weekend di fiori, vento, cultura e meraviglia: la Riviera dei Fiori si accende tra sfilate, musica, spettacoli e tradizioni di primavera

Sarà un fine settimana carico di colori, vento e primavera quello che attende la Riviera dei Fiori, con Sanremo e Imperia pronte a trasformarsi in due grandi palcoscenici all’aperto. Da una parte la città dei fiori inaugura le giornate più intense del Festival dei Fiori 2026, la manifestazione diffusa che da mercoledì sta animando piazze, giardini storici e luoghi simbolo con installazioni spettacolari, mostre immersive, laboratori, convegni internazionali e percorsi guidati. Dall’altra, a Imperia, torna la magia degli aquiloni con la 25ª edizione di Sol&Vento – Energia di Primavera, il festival internazionale che ogni anno richiama appassionati e famiglie sul litorale di Borgo Marina.

A Sanremo il weekend sarà dominato dal Festival dei Fiori 2026, che nel fine settimana entra nel vivo con un programma diffuso tra centro, giardini e luoghi simbolo della città. Sabato, dalle 9 alle 17, il calendario prevede mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, percorsi guidati, laboratori artigianali, convegni internazionali, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali: una vera e propria città giardino che coinvolge residenti, turisti, associazioni e operatori del settore. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, l’attenzione si sposta sulle vie del centro con Sanremo in Fiore 2026 e la sfilata delle bande musicali e dei gruppi folkloristici, in partenza da piazza Colombo. Un corteo festoso che attraversa la città e fa da preludio alla giornata clou di domenica, quando i fiori lasceranno spazio ai grandi protagonisti del weekend: i carri fioriti.

Domenica 29 marzo Sanremo si prepara al suo appuntamento più iconico: dalle 10.30 alle 13.30 va in scena la sfilata dei carri in fiore di Sanremo in Fiore 2026, dedicata al tema “Che allegria! … tra emozioni, colori e trasmissioni”. I carri, allestiti dai Comuni e dalle realtà del territorio, renderanno omaggio ai programmi della televisione italiana che hanno segnato intere generazioni, con un’attenzione particolare alla figura di Mike Bongiorno. Il percorso è ad anello: partenza dal Lungomare Italo Calvino, passaggio da piazzale Carlo Dapporto, attraversamento dell’area dell’ex stazione ferroviaria, tratto della pista ciclabile parallelo a via Nino Bixio, fino ai Giardini Vittorio Veneto. Ogni carro sarà un quadro in movimento: migliaia di fiori freschi, scenografie, costumi e coreografie ispirate a storici format televisivi, dalle grandi trasmissioni del sabato sera ai quiz, dai programmi per ragazzi agli show musicali. Un viaggio nella memoria collettiva, filtrato attraverso il linguaggio dei fiori e dello spettacolo all’aperto.

La serata sanremese di sabato si accende soprattutto al Teatro Ariston, dove alle 21 torna Giorgio Panariello con il nuovo spettacolo “E se Domani…”. Un titolo che gioca con l’immaginario collettivo e che diventa il filo conduttore di un racconto fatto di comicità, ricordi, improvvisazioni e momenti più intimi, come da tradizione del comico toscano. Sul palco Panariello alterna monologhi, personaggi, riflessioni sulla quotidianità e sul tempo che passa, costruendo uno show che promette ritmo, risate e un forte coinvolgimento del pubblico. Un appuntamento che si preannuncia da tutto esaurito e che rappresenta uno dei momenti più attesi del fine settimana sanremese.

Prima del grande spettacolo dell’Ariston, alle 18, il Teatro del Casinò ospita il Premio Internazionale Roberto Murolo, uno degli eventi più prestigiosi dedicati alla canzone napoletana. Nel corso della cerimonia verranno assegnati il Premio alla Carriera, il Premio Mida per chi ha saputo innovare e contaminare la tradizione partenopea, la Targa Nando Coppeto dedicata alla diffusione della canzone napoletana tra le nuove generazioni e il Premio Internazionale Roberto Murolo – Casinò di Sanremo. A impreziosire la serata sarà l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che accompagnerà gli artisti e darà alla cerimonia un tono elegante e solenne.

A Imperia, il fine settimana ha il profumo del mare e il colore del vento con Sol&Vento – Energia di Primavera 2026, giunto alla sua 25ª edizione. Sabato, dalle 10 alle 20, Borgo Marina si trasforma in un grande villaggio all’aperto: aquiloni giganti, statici e acrobatici colorano il cielo, mentre a terra si alternano prove gratuite di sport d’acqua, battesimo della sella, trekking urbano, muro di arrampicata, sfilata con i cani, laboratori per bambini, musica, balli, mostre fotografiche, giochi di una volta, gonfiabili, simulatore e aree dedicate ai prodotti tipici e artigianali. La giornata si chiude con il suggestivo falò serale in spiaggia, accompagnato da musica, food & drink. Domenica il festival prosegue dalle 10 alle 17, con un programma analogo e un flusso continuo di famiglie, appassionati di aquiloni e curiosi che scelgono Borgo Marina per una giornata all’aria aperta tra mare, vento e primavera.



Accanto alla magia degli aquiloni di Sol&Vento, Imperia dedica l’intero fine settimana anche alla cultura con E‑Qui‑Libri, la rassegna gratuita ospitata all’Area Expo Salso. Sabato, dalle 11 alle 18, il pubblico potrà partecipare a presentazioni, incontri con autori, laboratori per grandi e piccoli, spazi creativi e momenti dedicati alla lettura e alla divulgazione. Un appuntamento pensato per famiglie, appassionati e curiosi, che trasforma l’area espositiva in un piccolo villaggio del libro. La manifestazione prosegue anche domenica, dalle 10.30 alle 18, con l’ultima giornata di attività: un programma ricco di laboratori, incontri e iniziative che chiude idealmente il weekend imperiese tra cultura, creatività e partecipazione.

A Ospedaletti, dalle 11 alle 13, il Circuito Storico torna a vivere con la tappa della Coppa Milano‑Sanremo, che propone una gara facoltativa all’interno del tracciato cittadino. A seguire, dalle 13 alle 14, light lunch e poi saluti finali prima del rientro libero degli equipaggi. Un appuntamento che unisce eleganza, motori e tradizione automobilistica.

Dopo i grandi appuntamenti di Sanremo in Fiore, del Festival dei Fiori e di Sol&Vento, il weekend in Riviera continua con un mosaico di spettacoli, musica, incontri culturali e appuntamenti nell’entroterra. Un calendario ricchissimo che abbraccia generi e pubblici diversi, dal teatro alla musica classica, dalla letteratura alle conferenze, fino agli eventi spirituali e alle arti olistiche.

Teatro e Spettacoli



Il sabato pomeriggio, alle 16, la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia ospita “Ugolino: voce dal fondo dell’inferno”, un omaggio al DanteDì che riporta in scena il celebre Canto XXXIII dell’Inferno. Nicoletta Bracco, Marcella Grossi, Agata Nerelli e Pierfrancesco Musacchio danno voce alla tragedia del Conte Ugolino, evocando la sua prigionia nella Torre della Muda e la morte per fame insieme ai figli: una delle pagine più drammatiche e potenti della Divina Commedia, accompagnata dalle atmosfere all’arpa di Marcella Grossi.

La sera, alle 21, il Teatro Comunale accoglie “Donne – viaggio nell’universo femminile dal teatro greco ai giorni nostri”, spettacolo diretto da Silvia Villa. La rappresentazione attraversa secoli di drammaturgia, da Aristofane ed Euripide fino alla comicità contemporanea, componendo un mosaico di monologhi e scene che raccontano l’evoluzione del ruolo femminile nel teatro: ironia, forza, fragilità e cambiamento si intrecciano in un percorso che mette al centro la voce delle donne.

Domenica alle 18, a Sanremo, per la rassegna SaliScendi, Mauro Pescio porta all’ex Oratorio di Santa Brigida “Non è la storia di un eroe”. Lo spettacolo nasce dal suo celebre podcast Io ero il Milanese e racconta la storia vera di Lorenzo S., ex rapinatore che, dopo una vita segnata da errori, carcere e fughe, trova una possibilità di riscatto. Un racconto asciutto e potentissimo sulle seconde possibilità, sulla responsabilità e sulla capacità di cambiare davvero.

Sempre domenica, alle 17.15, il Teatro dell’Attrito di Imperia propone “Il lago di Angela”, spettacolo scritto e interpretato da Renato Donati. Il monologo esplora il tema delle sliding doors: quei piccoli bivi quotidiani che possono modificare il corso di un’esistenza. Con ironia e malinconia, Donati guida il pubblico in una riflessione sul destino, sulle coincidenze e sulle scelte che, anche senza accorgercene, ci cambiano la vita.

Musica e Concerti



Sabato sera a Sanremo, alle 21, Villa Zirio ospita “Le quattro ballate di Chopin”, recital pianistico di Paolo Flora. Domenica, alle 17, il Teatro del Casinò accoglie “Fede, speranza e… umanità”. Sempre a Sanremo, domenica alle 18, il Piccolo Teatro della Federazione Operaia propone “In barberìa col mandolino”, concerto del Duo Pizzicante. Alle 21, nella parrocchia di San Nicola da Bari a Diano Castello, la rassegna Castrum musicæ presenta la Via Crucis Minore.

Dopo la grande sfilata dei carri del mattino, la domenica sanremese prosegue alle 17 con “Fede, speranza e… umanità”, il nuovo spettacolo del Parr Rock Choir: un viaggio musicale tra spiritualità e cantautorato italiano, con arrangiamenti originali e un forte obiettivo benefico. L’intero ricavato sarà devoluto al Concorso Pianistico Internazionale RPM della Fondazione Orchestra Sinfonica, a sostegno dei giovani talenti.

Letteratura e Incontri



Sabato alle 17, la rassegna Librarsi ospita nella Sala Beckett di San Lorenzo al Mare la presentazione del libro “Tigri d’inchiostro” di Marco Vallarino. Il romanzo, ambientato tra misteri editoriali e atmosfere noir, segue le vicende di un giovane giornalista che si trova coinvolto in un intrigo legato a un manoscritto scomparso e a una serie di enigmi letterari. Un racconto che mescola avventura, cultura pop e passione per i libri, arricchito dalle letture degli attori del Teatro dell’Albero.

Domenica alle 15, il Teatro Salvini di Pieve di Teco propone una conferenza‑spettacolo dedicata a John Williams, a cura di Emilio Audissino, uno dei massimi studiosi mondiali del compositore. L’incontro ripercorre la carriera del maestro attraverso le sue colonne sonore più celebri — da Star Wars a Indiana Jones, da Jurassic Park a Harry Potter — mostrando come Williams abbia ridefinito il linguaggio musicale del cinema moderno. Un viaggio tra aneddoti, analisi e ascolti guidati che rende omaggio a uno dei più grandi autori del nostro tempo.

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