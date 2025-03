'Festival dei Fiori' e 'Corso Fiorito' a Sanremo: ecco tutte le indicazioni per seguirli, le bande i gruppi e gli abbinamenti

Come era stato promesso, e nonostante al momento il meteo non stia dando una mano, Sanremo si è già trasformata in un ‘tripudio di profumi e colori’ per ‘Sanremo in fiore’ l’appuntamento che, unito al ‘Festival dei Fiori’, sta inondando la città e che culminerà domenica mattina con la tradizionale sfilata dei Carri Fioriti, insieme alle bande (che si esibiranno già domani).

In programma domenica con il tema ‘Riviera dei Fiori – Giardino d’Europa’, l’attesissima sfilata è preceduta dal ‘Festival dei fiori’ che si sta proponendo in diverse location in città. E, mentre, residenti e turisti si stanno godendo i diversi appuntamenti, sul solettone di piazza Colombo e nel deposito della Rt si lavora per l’allestimento dei carri.

Ufficializzata la giuria che stilerà la classifica di domenica, che sarà presieduta dalla showgirl e presentatrice Sara Facciolini. Con lei Silvio Bregliano (esperto nel settore florovivaistico, Consigliere Nazionale dell'Associazione Nazionale Esportatori Commercianti Fiori, rappresentante italiano di F.S.I. e Global Gap, e Presidente Provinciale del Sindacato Federfiori, Presidente della Fondazione Club Tenco e membro del Consiglio Direttivo del Club Tenco), Mara Verbena (floral designer e vicepresidente dell'associazione ‘Floricoltori e Fioristi Italiani’), Laura Folco (Dott.ssa in Economia e Commercio e dimostratrice floreale), Carla Vacchino (imprenditrice nel settore cinematografico e socia onoraria e vicepresidente del Filantea Garden Club di Sanremo e socia fondatrice dell’Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond), Riccardo Bonifacio (esperto restauratore) e il pittore Mario Borella.

Domani si comincia, sperando che la pioggia consenta la regolare sfilata, con le bande musicali e i gruppi. Il riordino è previsto in piazza Colombo alle 16 e la partenza alle 16.30. Nell’ordine ci saranno: le Majorettes e la Banda dalla Polonia, la Prismabanda Strett Band, la Amaseno Marching Band, la Dream Stars Team, il Gruppo Cornamuse Scozzesi (tutte italiane), le Majorettes Seniorita et Fanfare dalla Polonia e, infine, la banda folkloristica matuziana ‘Canta e Sciuscia’.

Il percorso della sfilata, che scatterà ufficialmente alle 16.30, è così organizzato: piazza Colombo, via Matteotti, Casinò, via Matteotti, via Corradi, via Palazzo e piazza Colombo. Sono previste soste musicali da 5 minuti in: piazza Colombo (alla partenza e sul solettone), via Matteotti (Teatro Ariston, cinema Centrale e incrocio con via Corradi) e sotto il Casinò.

Le bande saranno abbinate ai carri, per la sfilata di domenica. Si presenteranno in questo ordine: Majorettes e Banda della Polonia, quindi Sanremo con la Prismabanda Strett Band, Santo Stefano al Mare con Ipanema show do Brasil, Dolceacqua con la Golden Brass Band, Taggia con il Gruppo tradizionale pavullese, Bordighera con gli sbandieratori del Sestiere Burgu e Compagnia Balestrieri di Ventimiglia, Riva Ligure con Mediterraneo (20 ballerine spagnole per un nuovo spettacolo ispirato alle onde del mare), Ospedaletti con il Dream Stars Team dalla Polonia, Diano Marina con la Amaseno Marching Band, Vallecrosia-Camporosso con la banda folkloristica ‘Canta e Sciuscia’, Ventimiglia con le Majorettes Seniorita et Fanfare dalla Polonia, Pompeiana con gli sbandieratori Principi d’Acaia.

Il Corso Fiorito, lo ricordiamo, è stato riconosciuto con decreto ministeriale del MIBACT tra le più importanti “Manifestazioni Carnevalesche Storiche” ed è organizzato dal Servizio Turismo del Comune di Sanremo. Appuntamento di grande richiamo a cui la RAI dedica annualmente uno speciale di "Linea Verde" con riscontri davvero importanti in termine di audience, attira ogni anno migliaia di persone.

