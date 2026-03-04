 / Eventi

Sanremo celebra Eva Mameli Calvino per la Giornata Internazionale della Donna con visite guidate gratuite

Due itinerari tra villa Meridiana, Biblioteca Civica e villa Angerer per scoprire la vita e l’opera della scienziata

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica prossima, il Comune di Sanremo rende omaggio a Eva Mameli Calvino, scienziata e botanica di rilievo nel panorama culturale e scientifico del Novecento. Il programma prevede due visite guidate, a cura di Marco Macchi, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta della vita e dell’opera della studiosa, attraverso i luoghi sanremesi in cui visse e operò.

La prima visita, con ritrovo alle 10 in piazza Colombo, sarà dedicata a villa Meridiana e alla Biblioteca Civica, con accesso al Fondo Calvino Mameli, offrendo un’occasione unica di approfondimento documentale. La seconda, che partirà alle ore 15 dal Casinò, condurrà i partecipanti a villa Angerer, al Crea e al cimitero monumentale, dove è sepolta la famiglia, per un momento di memoria e riconoscimento del lascito scientifico e umano. “Una giornata significativa, organizzata per valorizzare una figura femminile di grande spessore, il cui contributo continua a rappresentare ancora oggi un punto di riferimento nel panorama scientifico e culturale del nostro Paese”, dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali.

L’evento è gratuito fino a esaurimento posti (prenotazioni dalle ore 10 alle 18 al numero 0184/580700). È possibile partecipare a una o a entrambe le visite.

