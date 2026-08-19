"Il Tenco Ascolta" raddoppia in Abruzzo con due serate tra emergenti e grandi omaggi

Il format Il Tenco Ascolta, vetrina promossa dal Club Tenco dal 2008 per offrire visibilità ai nuovi talenti della cantautorialità italiana, fa tappa in Abruzzo con un doppio appuntamento a ingresso gratuito in provincia di Pescara.
L'iniziativa si avvale della consolidata collaborazione con il Centro Adriatico Produzione Musica diretto dal Maestro Angelo Valori, oltre che della narrazione affidata al giornalista e critico musicale Paolo Talanca.
Entrambi gli eventi vedranno l'esibizione di tre progetti emergenti selezionati dal Direttivo del Club, seguita da uno speciale omaggio in musica dedicato alla memoria di Sergio Secondiano Sacchi.
Il primo appuntamento è fissato per venerdì 21 agosto alle ore 21:00 in piazza Norma Cossetto a Marina di Città Sant’Angelo, nell'ambito del Festival Armonie d’Autore 2026. La serata si aprirà con le esibizioni di Valentina Sciarra, Aria e Twelle, per poi proseguire con il concerto "I Premi Tenco" interpretato dalla Medit Orchestra con la voce di Arianna Antinori.
La medesima formula verrà riproposta sabato 22 agosto alla stessa ora presso l'Ex-Convento delle Clarisse a Caramanico Terme, dove sul palco per la sezione emergente saliranno Brigida, Lidia Paolucci ed Eleonora Toscani.
L'evento rappresenta una preziosa occasione per valorizzare la nuova canzone d'autore e rafforzare il legame tra il territorio abruzzese e le storiche attività del Club Tenco.