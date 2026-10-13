Formedil Imperia protagonista al SAIE Bologna 2026: premio "Giovani Promesse" alla Finale Nazionale Ediltrophy

Si è conclusa con un risultato di grande soddisfazione la partecipazione di Formedil Imperia al SAIE Bologna 2026, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al mondo delle costruzioni, dell'innovazione, della formazione e della sicurezza.

Dal 7 al 10 ottobre, Formedil Imperia è stato presente al Padiglione 28 con una rappresentanza composta dagli allievi Hakki Cifci, Samuel Uruci, Jacopo Simone e Giorgio Lercari, accompagnati dal tutor Aldo Riva e dal Direttore Francesco Castellaro.

Nel corso delle quattro giornate, l'Ente ha presentato alcune delle attività più innovative sviluppate nell'ambito della formazione professionale, con particolare attenzione alla stampa digitale 3D, alla realtà virtuale e alle simulazioni immersive con visori VR. Strumenti che Formedil Imperia utilizza per rendere la formazione sempre più concreta, coinvolgente e vicina alle trasformazioni tecnologiche del settore edile.

La presenza al SAIE ha rappresentato anche un'importante occasione di confronto e scambio di esperienze con altri Enti Formedil, professionisti, imprese e operatori del settore, con l'obiettivo di condividere buone pratiche, sviluppare nuove collaborazioni e raccogliere stimoli utili all'evoluzione delle attività formative e dei servizi dedicati alla sicurezza e al lavoro.

Il momento più significativo della partecipazione bolognese è stato la Finale Nazionale Ediltrophy '26 - Gara di Arte Muraria, alla quale Formedil Imperia ha preso parte con i propri allievi. Al termine della competizione, Hakki Cifci e Samuel Uruci hanno conquistato il Premio Speciale Giovani Promesse - obbligo formativo IeFP, un riconoscimento di particolare valore che premia l'impegno, la qualità del lavoro svolto, la precisione, la capacità di collaborare e il percorso formativo intrapreso dai due giovani.

"Per noi è un risultato che va oltre il premio - sottolinea il Direttore di Formedil Imperia, Francesco Castellaro -. Hakki Cifci, Samuel Uruci, Jacopo Simone e Giorgio Lercari hanno rappresentato il nostro Ente con grande serietà, entusiasmo e partecipazione. Il riconoscimento ottenuto da Hakki e Samuel nella Finale Nazionale Ediltrophy è motivo di grande soddisfazione e conferma il valore del lavoro che portiamo avanti ogni giorno con i nostri ragazzi".

Castellaro aggiunge: "Portare i nostri allievi a vivere un'esperienza nazionale come il SAIE significa offrire loro la possibilità di confrontarsi, mettersi alla prova e comprendere concretamente le opportunità che il settore delle costruzioni può offrire. Crediamo in una formazione sempre più pratica, tecnologica e vicina al mondo del lavoro. Stampa 3D, realtà virtuale, simulazioni e attività laboratoriali non sono semplici strumenti innovativi, ma diventano parte di un percorso che deve preparare i giovani alle competenze richieste oggi e domani dalle imprese".

Un ringraziamento particolare è rivolto al tutor Aldo Riva, che ha accompagnato e supportato gli allievi durante tutta l'esperienza, seguendoli nelle attività di fiera, nella preparazione e nella partecipazione alla competizione nazionale.

La partecipazione al SAIE ha inoltre rappresentato per Formedil Imperia un'importante occasione per valorizzare i propri percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, le attività dell'Area Sicurezza, l'innovazione tecnologica applicata alla didattica e i servizi rivolti al lavoro e alle imprese.

"Torniamo da Bologna con nuove idee, nuovi contatti e una conferma importante - conclude Castellaro -: investire sui giovani, sulle competenze, sulla sicurezza e sull'innovazione è la strada giusta per costruire il futuro del settore edile".