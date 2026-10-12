Ventimiglia, in 380 alla Corri per Fabiola 2026: sport, solidarietà e ricordo nel nome di Fabiola Brancato

Sono stati 380 i partecipanti alla Corri per Fabiola 2026, la manifestazione podistica che domenica 11 ottobre ha animato il Resentello di Ventimiglia, unendo sport, amicizia e solidarietà nel ricordo di Fabiola Brancato. Un appuntamento che ha saputo coinvolgere atleti, appassionati e cittadini, confermando il valore di un'iniziativa capace di andare oltre il risultato agonistico. Le prove sui 5 e 10 chilometri hanno richiamato partecipanti con esperienze e obiettivi differenti, accomunati dalla volontà di esserci e contribuire a una giornata dal profondo significato umano. Il numero delle presenze rappresenta il risultato più significativo dell'evento, che ha trasformato la corsa in un'occasione di incontro e condivisione per l'intera comunità.

I risultati della gara sui 5 chilometri

Nella prova sui 5 km, Lorenzo Rantino ha conquistato il primo posto con il tempo di 17'49", precedendo di appena un secondo Lorenzo Chilà, secondo in 17'50". Terza posizione per Corrado Salemi, che ha fermato il cronometro a 17'53", seguito da Edoardo Orengo in 18'03" e Clint Montaldo in 18'07". Da segnalare anche la prestazione di Christian Bramato, sesto al traguardo con il tempo di 18'13". Una gara combattuta nelle prime posizioni, con distacchi contenuti tra i protagonisti della classifica maschile, a conferma del buon livello dei partecipanti.

In campo femminile, la vittoria è andata ad Arianna Pisano, che ha completato la distanza in 21'18", classificandosi al 19° posto assoluto. Seconda posizione per Celestina Malugani, presidente dell'Atletica Vallecrosia, con il tempo di 23'00". Sul terzo gradino del podio è salita Matilde Fiscaletti, dell'Atletica 2000 Bordighera, che ha chiuso in 23'30". Per Fiscaletti, specialista nelle gare di velocità, una prestazione che si inserisce nel contesto di una manifestazione capace di riunire atleti provenienti da realtà sportive diverse del territorio.

I 10 chilometri: Castagnino e Grigoras sul gradino più alto

La prova sui 10 km ha visto imporsi Alessandro Castagnino, primo al traguardo con il tempo di 33'56". Alle sue spalle Alessandro Voivoda, che ha concluso in 34'43", mentre il terzo posto è andato a Maurizio Ferratusco, capace di completare il percorso in 36'05". Anche sulla distanza più lunga, la manifestazione ha offerto prestazioni di rilievo, con gli atleti impegnati a confrontarsi su un tracciato che ha unito l'aspetto competitivo allo spirito di partecipazione che caratterizza l'appuntamento ventimigliese.

Tra le donne, il successo è stato conquistato da Adriana Grigoras, che ha tagliato il traguardo in 40'11". Seconda posizione per Giorgia Cuffaro, con il tempo di 40'32", mentre il terzo posto è andato a Sabina Romeo, che ha concluso la prova in 44'55". Risultati che completano il quadro agonistico di una giornata nella quale le classifiche hanno rappresentato soltanto una parte del significato complessivo dell'iniziativa, nata soprattutto per mantenere viva la memoria di Fabiola attraverso un momento di sport condiviso.

Premiati anche i gruppi più numerosi

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati riconoscimenti anche ai gruppi che hanno partecipato con il maggior numero di iscritti. Il premio per il gruppo più numeroso è andato a Sportactive, mentre nella categoria dedicata all'atletica leggera si è distinta l'Atletica Vallecrosia. Riconoscimento anche per il gruppo più numeroso della categoria social, assegnato al Social Cardio Club. Premi speciali sono stati consegnati inoltre ai primi iscritti delle due distanze: Maximilien Dequesne per la 10 km e Caterina Cecci per la 5 km. Un riconoscimento particolare è andato infine a Clint Montaldo, premiato come primo partecipante genovese.

Il grazie degli organizzatori a chi ha contribuito

Al termine della giornata, gli organizzatori hanno voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita della Corri per Fabiola 2026. Un riconoscimento speciale è stato dedicato a Noi4You, per l'impegno e la disponibilità dimostrati nell'organizzazione, e a Maria Rebagliati, che si è occupata della grafica e della comunicazione sui social, contribuendo a dare visibilità all'iniziativa. Un pensiero particolare è stato rivolto a Gemma Brancato e Lorella, sorelle di Fabiola, che continuano a custodirne il ricordo e a trasformarlo in un'occasione di solidarietà, condivisione e speranza. Ringraziamenti anche a Luca Piccolo e a Claudio "The Hammer", ultramaratoneta di Ventimiglia, per il contributo offerto alla manifestazione.

Una corsa che va oltre il cronometro

La Corri per Fabiola non è soltanto una competizione podistica, ma un appuntamento che rinnova ogni anno un messaggio di vicinanza e solidarietà. La partecipazione di 380 persone al Resentello testimonia la capacità dell'iniziativa di coinvolgere la comunità e di mantenere vivo il legame con Fabiola Brancato. Attraverso lo sport, il suo ricordo continua a essere condiviso da persone di età ed esperienze differenti, unite dalla volontà di dedicare una giornata a un significato che supera i risultati e le classifiche. Il successo della manifestazione si misura così non soltanto nei tempi registrati al traguardo, ma anche nella partecipazione, nei sorrisi e nella solidarietà di chi ha scelto di esserci. Una giornata che ha confermato come correre insieme possa diventare un gesto d'affetto e un modo concreto per continuare a far vivere una memoria nel cuore della comunità.