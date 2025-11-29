Bancarelle e animazioni, Ventimiglia inaugura il Villaggio di Natale (Foto e video)

Ventimiglia inaugura il Villaggio di Natale 2025 nel chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina alla presenta del sindaco Flavio Di Muro, dell'Amministrazione Di Muro, dei consiglieri regionali Veronica Russo e Walter Sorriento, del sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, del vescovo Antonio Suetta e degli organizzatori.

Tutti i fine settimana, compresa la festività dell’8 dicembre, fino a domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 19 si potranno trovare numerose bancarelle, ricche di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale. Ad animare gli spazi ci saranno cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie.

L'iniziativa è proposta dall’associazione Terra di Ponente e dall’Ente Agosto Medievale con la partecipazione dei sestieri cittadini, artigiani locali e artisti di teatro di strada. Coinvolti anche i ragazzi del catechismo della parrocchia, Elena, l’elfo cantastorie, con la sua arpa e scuole di danza del territorio. Domenica 14 dicembre dalle 15, si terrà, infatti, 'Aspettando il Natale', scene teatrali a cura di Antonella Lercari; 'Colora il tuo Natale', a cura della parrocchia di Sant'Agostino e 'Elena l'elfo cantastorie', racconti e brani musicali con arpa celtica. Sabato 20 dicembre alle 16.30, invece, vi sarà 'Christmas Edition', esibizione delle allieve della scuola di danza White Rabbit Art Studio mentre domenica 21 dicembre tornerà 'Elena l'elfo cantastorie' con racconti e brani musicali con arpa celtica.