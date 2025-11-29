Sanremo Marathon 2025 verso il record: iscrizioni già oltre il 2024 e weekend del ponte dell’8 dicembre da tutto esaurito

La Sanremo Marathon 2025 si annuncia come un’edizione da record. A poco meno di un mese dal via, le iscrizioni hanno già superato la quota raggiunta lo scorso anno (oltre 2.000 partecipanti) segno dell’interesse crescente per l’evento e della capacità della Riviera dei Fiori di richiamare atleti e famiglie da tutta Italia e dall’estero. L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 dicembre, ma l’intero fine settimana – fino al ponte di lunedì 8 dicembre – sarà animato da gare, attività e iniziative diffuse tra Sanremo e Ospedaletti, trasformando il territorio in una grande festa di sport e turismo.

Il weekend si aprirà a La Piccola – ex scalo merci di Via XX Settembre, sede di iscrizioni e ritiro pettorali per tutte le distanze. Venerdì 5 dicembre dalle 14:30 alle 18:30 e sabato 6 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30 sarà possibile completare le registrazioni e ritirare i pacchi gara. Le partenze delle gare del sabato si terranno sulla pista ciclabile di fronte a La Piccola:

- ore 13 → Ospedaletti Run 5K

- ore 14 → Family Run & Ospedaletti Run 2.5K

- ore 15 → Premiazioni dei vincitori assoluti delle distanze del giorno.

Domenica 7 dicembre sarà la volta de la Sanremo Marathon. La giornata clou si svolgerà al Campo di atletica di Pian di Poma, dove dalle 7:00 alle 8:30 sarà possibile iscriversi alla 10K e ritirare i pettorali per le seguenti partenze:

- ore 8:50 → 10K

- ore 9 → Maratona 42K e Mezza Maratona 21K

Le premiazioni sono previste alle 12.

Da evidenziare una modifica importante al tracciato: dopo la partenza dal campo di atletica di Pian di Poma è prevista l'immissione sulla pista ciclabile in direzione levante fino al primo giro di boa ad Arma di Taggia (ex passaggio a livello). Rientro verso Sanremo e prosecuzione fino alla galleria al confine con Ospedaletti, sede del secondo giro di boa. Ritorno al Campo di Atletica per il giro di pista finale: la 21K si concluderà al traguardo mentre la 42K ripeterà l’intero percorso una seconda volta.

Grazie all’ottimo andamento delle iscrizioni e alla ricchezza del programma, la Sanremo Marathon 2025 si preannuncia come un’occasione unica per valorizzare il territorio. La presenza dei tanti atleti, accompagnatori e famiglie garantirà un importante indotto turistico, con un afflusso che si protrarrà per tutto il ponte dell’8 dicembre. La Riviera dei Fiori si prepara dunque ad accogliere corridori e appassionati con il suo percorso spettacolare tra cielo e mare, pronta a vivere un’edizione memorabile della sua maratona.

(Nella gallery le immagini dello scorso anno)