Vallecrosia celebra l’8 dicembre: fede, comunità e festa all’Oratorio Salesiano Don Bosco

L’Oratorio Salesiano “Don Bosco” di Vallecrosia si prepara a vivere una giornata carica di significato, spiritualità e gioia comunitaria in occasione dell’8 dicembre 2025, solennità dell’Immacolata Concezione e tradizionale “Compleanno dell’Oratorio” salesiano. Un appuntamento che unisce preghiera, gioco, tradizione e famiglia, nel più autentico spirito di San Giovanni Bosco. La festa prenderà il via alle 11 con la Santa Messa, cuore della solennità mariana. Subito dopo, alle 12, la comunità si raccoglierà per il tradizionale Cerchio Mariano, una preghiera semplice e suggestiva che rinnova l’affidamento a Maria Immacolata, presenza fondamentale nel cammino educativo salesiano.

Non si tratta di una data qualsiasi. L’8 dicembre, infatti, ricorda un momento simbolico per tutta la Famiglia Salesiana: l’incontro tra Don Bosco e Bartolomeo Garelli, avvenuto proprio l’8 dicembre 1841. Da quel semplice gesto di accoglienza nacque il primo nucleo dell’Oratorio e prese avvio l’immensa opera dedicata ai giovani. Per questo, in tutto il mondo salesiano, l’8 dicembre è celebrato come il “compleanno” degli Oratori. Conclusi i momenti di preghiera, alle 12:30 sarà offerto il pranzo comunitario, un’occasione per ritrovarsi, condividere e fare famiglia all’interno dell’Oratorio.

Il pomeriggio, a partire dalle 14:00, darà spazio al divertimento con una serie di attività pensate per tutte le età:

- Avventura e Logica – “Le chiavi dell’Oratorio”

Una coinvolgente escape room che metterà alla prova intuito, collaborazione e fantasia.

- Formazione e Gioco – “Un sì che cambia la vita”

Un grande gioco tematico che accompagnerà bambini e ragazzi alla scoperta del significato profondo della festa e del valore delle scelte.

- Laboratorio Artistico – “Crea i tuoi addobbi”

Un laboratorio creativo per realizzare le prime decorazioni natalizie e dare il via ufficiale all’atmosfera delle feste.

- Sport e Competizione – “DB Christmas Cup”

L’attesissimo torneo di calcio dell’Oratorio, che inizierà proprio l’8 dicembre e si concluderà il 6 gennaio. Le iscrizioni sono aperte presso l’Ufficio Oratorio.

Alle 16:30 è prevista una merenda per tutti, momento semplice ma sempre molto atteso, che unisce generazioni e permette a tutti di ricaricare le energie prima del gran finale.

Il culmine della giornata arriverà alle 17 con l’Accensione dell’Albero di Natale, gesto simbolico che segna l’inizio ufficiale del cammino verso il Natale per tutta la comunità oratoriana. Un momento emozionante, capace di riunire bambini, famiglie, animatori e amici dell’Oratorio attorno alla luce della speranza e della festa. L’Oratorio Salesiano Don Bosco di Vallecrosia invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questa giornata speciale, un tempo di fede, tradizione, gioco e amicizia che rappresenta da sempre il cuore pulsante della missione salesiana: stare con i giovani, per i giovani, nella gioia del Vangelo.