Ventimiglia, al Liceo Aprosio il ciclo di conferenze sulla cultura francese nella “petite bibliothèque”

Secondo appuntamento, venerdì 13 marzo alle ore 15, con il primo ciclo di conferenze dedicate alla cultura francese organizzato all’interno della “petite bibliothèque” del Liceo Aprosio di Ventimiglia, uno degli spazi culturali più particolari dell’istituto.

La conferenza, dal titolo “La filosofia e il Maggio francese”, sarà tenuta dal professor Francesco Minazzo e si svolgerà all’interno della piccola ma preziosa biblioteca dedicata alla cultura d’Oltralpe, che oggi custodisce oltre 4.000 volumi selezionati e catalogati con grande cura.

Il ciclo proseguirà il 10 aprile con un incontro dedicato alle scienziate francesi, a cura della professoressa Daniela Piliarvu, mentre il 18 maggio si concluderà con una conferenza sul sogno parigino tra arte, storia e letteratura tenuta dalla professoressa Giulia Modena.

La “petite bibliothèque”, inaugurata con un evento nel maggio 2024, è nata grazie alle donazioni di libri da parte dell’Alliance Française di Ventimiglia, dell’associazione SIDEF, del Dipartimento di Francesistica dell’Università di Genova, della biblioteca di Mentone, del liceo Lycée Pierre et Marie Curie e di docenti e cittadini.

Grazie a un lungo lavoro di organizzazione e catalogazione, coordinato dalla professoressa Modena, lo spazio oggi rappresenta un piccolo polo culturale interno alla scuola, capace di promuovere numerose iniziative: circoli di lettura, cacce al tesoro letterarie, concorsi di poesia, spettacoli, podcast di letteratura ed eventi divulgativi.

“La petite bibliothèque – spiega la curatrice Giulia Modena – è nata dal nulla ed è oggi una biblioteca ‘diffusa’, ricavata all’interno di un’aula dove prima esisteva soltanto una nicchia senza destinazione d’uso. Oggi è uno spazio vivo e curato nei minimi dettagli anche grazie alla passione degli studenti, che partecipano attivamente al progetto”.

La biblioteca è anche un’aula studio e ospita ogni settimana un gruppo di giovani “bibliotecari” che si occupano dell’organizzazione dei volumi e delle attività. Si tratta di un luogo di incontro e crescita aperto agli studenti di tutti gli indirizzi e sempre più spesso anche alla cittadinanza.

“La presenza di una biblioteca interamente dedicata alla cultura francese – prosegue Modena – rende il nostro liceo unico nel territorio. Il nostro obiettivo è creare sinergie con biblioteche, scuole e realtà culturali per avvicinare i giovani alla lettura”.

Tra i progetti nati proprio in questo contesto c’è anche “Les héros du français”, iniziativa attraverso la quale gli studenti del liceo linguistico insegnano francese ai bambini della scuola primaria di Nervia. Quest’anno il tema sarà la musica, mentre nelle edizioni precedenti sono stati affrontati argomenti come gli animali e le emozioni.

A completare l’offerta formativa del Dipartimento di francese del liceo ci sono inoltre laboratori linguistici, cineforum in lingua, uscite didattiche, spettacoli teatrali a Nizza e attività culturali a Mentone, tra cui visite al museo preistorico e alla biblioteca municipale.

Per sostenere la “petite bibliothèque” è possibile donare libri e seguire le attività attraverso la pagina Instagram petitebibliotheque_aprosio. Informazioni e collaborazioni sono disponibili contattando la professoressa Giulia Modena.