Bordighera, l’ISISS Fermi-Polo-Montale a Palazzo Golzi per “Musica contro le mafie”

Il Teatro Giancarlo Golzi di Bordighera ha ospitato il 26 febbraio 2026 un incontro speciale promosso da Libera nell’ambito del progetto Music for Change – Musica contro le mafie.

Tre degli artisti finalisti del concorso musicale, tra cui Rossana De Pace con il brano “Pelle d’oca”, vincitrice di questa edizione, hanno incontrato studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni locali in una mattinata intensa, dedicata alla riflessione e al potere della musica come strumento di impegno civile.

Gli artisti hanno dialogato apertamente con il pubblico, raccontando il proprio percorso umano e creativo, il significato di una musica al servizio dei valori civili e il ruolo che l’arte può assumere nel contrasto alle mafie e alla cultura dell’illegalità. Numerose le domande poste dagli studenti saliti sul palco, provenienti da diversi istituti scolastici del territorio.

Tra le delegazioni presenti, particolarmente vivace e preparata quella dell’ISISS Fermi-Polo-Montale, da anni impegnato nell’educazione alla legalità. Gli studenti, guidati dai loro docenti, hanno dimostrato maturità e consapevolezza, ponendo quesiti approfonditi e stimolanti, apprezzati dagli stessi artisti che hanno ringraziato per la qualità del confronto.

L’incontro ha visto anche la partecipazione di rappresentanti del Comune di Bordighera, referenti di Music for Change e di Libera, oltre all’ex senatrice Donatella Albano, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative capaci di coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di responsabilità e cittadinanza attiva.

L’appuntamento si è concluso con la consapevolezza condivisa che eventi come questo vanno ben oltre la singola giornata: rappresentano semi di legalità, cultura e impegno destinati a crescere nel tempo, grazie anche al contributo di scuole come l’ISISS Fermi-Polo-Montale, sempre in prima linea nella formazione di cittadini consapevoli e attivi.