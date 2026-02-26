Educazione civica, a Ventimiglia si riunisce il consiglio comunale dei giovani cittadini

Assegnate le deleghe ai consiglieri comunali nelle varie commissioni e discusse diverse problematiche riscontrate in città dai giovani cittadini. Si è svolta ieri nella sala consiliare del comune di Ventimiglia la seconda seduta del consiglio comunale dei giovani cittadini.

"E' un grande piacere darvi il benvenuto in questa sala nel luogo in cui si prendono le decisioni più importanti per la nostra città" - dice il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari in apertura del consiglio comunale dei giovani cittadini - "Questa è la seconda vostra riunione e già questo è un segnale importante: significa che il percorso avviato non è stato un episodio simbolico ma un impegno concreto che continua e si rafforza. La vostra presenza qui ha un valore civico molto forte perché rappresenta la partecipazione attiva ai più giovani della vita pubblica. Vedere ragazzi seduti tra questi banchi ci ricorda che le istituzioni non appartengono solo a chi le guida oggi ma soprattutto a chi le guiderà domani. Il consiglio comunale dei ragazzi non è un gioco né una semplice simulazione: è uno spazio vero di confronto di idee e proposte, è un laboratorio di cittadinanza dove si impara ad ascoltare e rispettare le opinioni degli altri, a discutere con serenità e a cercare soluzioni condivise. Come già ribadito al nostro primo incontro, il vostro supporto, i vostri pensieri, il vostro punto di vista e il vostro aiuto saranno per noi un contributo prezioso nell'elaborazione di proposte, progetti e attività per il bene di Ventimiglia che voi vivete ogni giorno nelle scuole, nei quartieri e negli spazi di aggregazione. Avete uno sguardo diretto e sincero sui bisogni e sulle opportunità del nostro territorio. Noi adulti abbiamo il dovere di ascoltarvi con attenzione e rispetto perché una comunità cresce davvero solo quando sa coinvolgere tutte le sue energie migliori a partire dai più giovani. Vi invito, quindi, a vivere questo mandato con entusiasmo ma anche con senso di responsabilità. Abbiate il coraggio di proporre e fare domande, di avanzare idee anche ambiziose. La politica, nel suo significato più alto, è servizio alla comunità e oggi voi siete qui per imparare questo valore e allo stesso tempo per insegnarci qualcosa. A nome del consiglio comunale di Ventimiglia vi ringrazio per il vostro impegno e vi auguro buon lavoro".

"E' la prima vera seduta del consiglio comunale dei giovani cittadini. Ci tenevamo a insegnarvi come si svolge una vera seduta del consiglio comunale" - afferma l'assessore Milena Raco - "E' giusto che capiate come bisognerà comportarsi. Abbiamo deciso insieme al presidente che, quando verrete chiamati a parlare alzerete la mano. Sarà poi il presidente a dire 'prende la parola il consigliere...'. Questo è un progetto che riteniamo altamente educativo, quindi parliamo di educazione civica, un percorso didattico che vi porterà ad essere dei cittadini consapevoli su come bisognerà comportarsi in futuro. Per questo motivo nella prima seduta di insediamento abbiamo dato ad ognuno di voi la possibilità di far parte di una commissione. Le commissioni del comune di Ventimiglia sono quattro, sono stati nominati come da verbali tot componenti per ogni commissione. Ci è sembrato utile e cortese nei vostri confronti darvi un incarico. La prima commissione è formata da Samuele Ferretti, Dora Barisciano, Diego Restivo, Matilda Mariani e Maria Musacchio. Nella prima commissione verranno distribuite le seguenti deleghe: manutenzione strade, verde pubblico, ambiente, igiene e nettezza urbana. Verrete chiamati dal presidente a candidarvi alla posizione. Nella seconda commissione i candidati sono Gabriel Morabito, Myriam Campo, Alice Amarella, Ginevra Boeri, Luca Arjei e Marilù Bonadonna. Saranno candidati per le deleghe: animali d'affezione, scuole e istruzione, pari opportunità, disabilità, politiche sociali e politiche educative giovanili. Nella terza commissione Clarissa Cutuli, Samia Aderojui, Hasan Hima, Marc Andrea Ballestra. Le deleghe che andremo a distribuire saranno proposte e spese per aree pubbliche, proposte e spese per le scuole, proposte e spese per il verde pubblico e proposte e spese per le spiagge. Per la quarta commissione i candidati saranno Emma Assante Di Cupillo, Claudio Borfiga, Tommaso Lanziani, William Penzoni, Demetra Bosco, Omar Zhari e Serena Sammaritano. Le deleghe che andremo a distribuire sono: proposte spettacoli, proposte eventi sportivi, proposte turismo, proposte sicurezza, proposte eventi culturali, proposte legalità e proposte innovazioni tecnologiche. Il consiglio comunale avrà un componente in meno perché a causa di un provvedimento disciplinare un consigliere ha cessato la sua carica. Non fa più parte del consiglio comunale e, quindi, da oggi verrà depennato. Non è il Comune che decide chi fa parte di questo consiglio ma i due istituti scolastici. Devono tenersi cinque sedute nell'arco dell'anno scolastico".

Nella prima commissione sono stati nominati Diego Restivo per la delega alla manutenzione strade, Matilda Mariani per il verde pubblico, Maria Musacchio per l'ambiente, Dora Barisciano per l'igiene e Samuele Ferretti per la nettezza urbana.

Nella seconda commissione sono stati eletti Gabriel Morabito, consigliere più anziano, per la delega agli animali d'affezione, Myriam Campo per scuole e istruzione, Luca Arjei per pari opportunità, Marilù Bonadonna per disabilità, Ginevra Boeri per politiche sociali e Alice Amarella per politiche educative giovanili.

Nella terza commissione sono state conferite a Clarissa Cutuli la delega alle proposte e spese per aree pubbliche, a Hasan Hima la delega alle proposte e spese per le scuole, a Marc Andrea Ballestra la delega alle proposte e spese per il verde pubblico e a Samia Aderojui la delega alle proposte e spese per le spiagge.

Nella quarta commissione sono stati scelti Demetra Bosco per la delega alle proposte spettacoli, Tommaso Lanziani per proposte eventi sportivi, Claudio Borfiga per proposte turismo, Omar Zhari per proposte sicurezza, Serena Sammaritano per proposte eventi culturali, Emma Assante Di Cupillo per proposte legalità e William Penzoni per proposte innovazioni tecnologiche.

"Ringrazio l'assessore per aver ascoltato la mia richiesta di conferire una delega a ogni consigliere, il presidente del consiglio comunale per averci guidato e tutti i consiglieri presenti in sala" - interviene il sindaco dei giovani cittadini Myriam Campo - "Spero che ognuno abbia ricevuto la delega che desiderava. Faccio i miei complimenti a tutti i consiglieri e attendiamo proposte di miglioramento per ogni delega".

Si è aperta poi la discussione sulle problematiche relative agli spazi attrezzati per bambini di Ventimiglia e luoghi di incontro per ragazzi. I consiglieri hanno richiesto centri e spazi in cui potersi incontrare e passare il tempo in sicurezza, nuovi giochi nei giardini pubblici, rampe per lo skate nel Campasso, la suddivisione dei parchi giochi in aree in base all'età dei bambini, laboratori nel pomeriggio, di migliorare le piste ciclabili, maggiore pulizia in città soprattutto quando c'è il mercato del venerdì.

"Mi è sembrato giusto, anche per motivarli e per gratificarli, riunire delle commissioni di lavoro dove ogni consigliere, che ha una delega, potesse mettersi in condizione di lavorare in maniera attiva" - sottolinea l'assessore Milena Raco - "Ho spiegato come siano necessarie le collaborazioni visto che una delega può entrare in comunicazione con una delega di un altro consigliere e, quindi, che da soli non siamo nessuno ma insieme, come gruppo, si vince, il gioco di squadra è fondamentale. Si sono, così, già riuniti in tavoli di commissione e si è dato l’ordine di lavoro. In tal senso metà del tempo che loro dedicano al consiglio dei giovani cittadini sarà rivolto alla riunione dei tavoli di lavoro delle commissioni mentre l’altra metà alla discussione dei punti all’ordine del giorno che scaturiscono dal lavoro delle commissioni. Ho spiegato loro che da ogni tavolo deve uscire una relazione. Alla fine ognuno di loro ha preso la parola e ha illustrato la relazione. Ho trovato dei ragazzi molto maturi, mi sono complimentata con i loro docenti ma mi voglio complimentare vivamente anche con le famiglie perché ho trovato un’altra educazione, una capacità e una proprietà di linguaggio ma soprattutto una grande preparazione a livello sociale, di attualità e dei bisogni della nostra città. Sono molto attenti alla pulizia, alla sicurezza, ai bisogni altrui, agli animali di affezione e addirittura al bilinguismo. Abbiamo ascoltato le loro aspettative e i loro sogni tant’è vero che nello svolgimento degli ultimi minuti del consiglio, alcuni consiglieri non erano molto soddisfatti della delega ricevuta e così mi sono premurata di avere un colloquio con loro, li ho ascoltati e semplicemente si è cambiato il nome della delega, l’indirizzo della delega piuttosto che la visione che si poteva avere rispetto a una delega che facesse parte di quella commissione. Sono sicura che questo sarà un progetto educativo di alto valore che darà modo ai ragazzi di avvicinarsi al mondo amministrativo, anche perché abbiamo spiegato che tutto ciò che è frutto del loro lavoro diventa un documento che rimane agli atti dell’amministrazione e che l'impegno dell’assessore all’istruzione e alle politiche giovanili è proprio quello di portare poi in maggioranza le proposte dei ragazzi in riferimento alle deleghe dei miei colleghi e chiedere aiuto per portare avanti le loro proposte. E' stato veramente emozionante ma molto gratificante anche per me. Spero che docenti, dirigenti e famiglie siano soddisfatti ma anche felici quanto lo sono io. Rimango naturalmente a disposizione per ricevere le istanze dei ragazzi e per rispondere ai dubbi dei loro genitori".