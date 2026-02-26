“Esprimo ferma condanna e auspico che le autorità preposte facciano chiarezza al più presto su quanto accaduto. Il comportamento esecrabile di un singolo non può offuscare né l'immagine di una manifestazione che sta andando molto bene e che come sempre mette in luce le caratteristiche positive del nostro territorio, né la serietà di tutti i proprietari di Appartamenti ammobiliati ad uso turistico. Consiglio a tutti i turisti di accertarsi sempre che gli appartamenti che si vogliono affittare siano dotati di Cin, il Codice identificativo nazionale, che è garanzia di regolarità e sicurezza".
Così l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi commenta la notizia della truffa immobiliare a Sanremo ai danni di circa quaranta persone tra turisti e operatori del settore dell’informazione.
Politica | 26 febbraio 2026, 15:41
Truffa immobiliare a Sanremo, l’assessore Lombardi: «Condanna ferma, serve chiarezza immediata»
Il caso che ha coinvolto una quarantina di persone non deve oscurare la manifestazione né il lavoro dei proprietari regolari. «Turisti, verificate sempre il Cin degli alloggi», l’appello dell’assessore regionale al Turismo
