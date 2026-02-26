Sanità territoriale al collasso: l’allarme di Ventimiglia Futura sulla gestione della medicina di base

La sanità territoriale della provincia di Imperia è “al limite del collasso”. È la denuncia dell’associazione Ventimiglia Futura, che punta il dito contro la gestione della medicina di base da parte dell’ASL 1 Imperiese, descritta come incapace di garantire un servizio minimo e continuativo ai cittadini.

Secondo l’associazione, la carenza di medici di famiglia ha raggiunto livelli critici: molti professionisti risultano sovraccarichi oltre ogni soglia sostenibile, mentre i nuovi incaricati, spesso privi di piena operatività amministrativa, non possono svolgere tutte le pratiche necessarie. Il risultato è un sistema che, nella quotidianità, si traduce in disservizi gravi:

- pazienti senza una reale copertura assistenziale

- certificazioni non rilasciate

- prescrizioni bloccate

- pratiche amministrative ferme

- continui rimpalli di responsabilità tra uffici

A questo si aggiungono risposte contraddittorie agli sportelli e cittadini indirizzati da un ufficio all’altro senza soluzioni concrete. Un “cortocircuito organizzativo”, lo definisce l’associazione, che mina il diritto fondamentale alla tutela della salute, soprattutto in un territorio con un’alta percentuale di popolazione anziana e fragile.

Ventimiglia Futura contesta la giustificazione ricorrente della “carenza nazionale di medici”, ricordando che il problema è noto da anni e che ciò che manca è una gestione straordinaria, trasparente ed efficace dell’emergenza. La sanità pubblica, sottolineano, “non può trasformarsi in un percorso a ostacoli burocratici”, né il diritto alla salute può dipendere dalla fortuna di trovare un medico disponibile.

L’associazione chiede interventi immediati:

- un piano straordinario per garantire la copertura dei medici di medicina generale

- l’abilitazione piena e operativa dei professionisti incaricati

- la pubblicazione di dati trasparenti su carenze, incarichi e tempistiche

- una chiara assunzione di responsabilità da parte dei vertici sanitari e della Regione Liguria

“La situazione attuale non è più tollerabile”, conclude Ventimiglia Futura, avvertendo che, in assenza di risposte concrete, un numero crescente di cittadini sta valutando iniziative di protesta.