Fabio Perri candidato a Sindaco: "La lista civica sarà 'La TUA Vallecrosia', la vera alternativa all'attuale amministrazione"

“Oggi per noi è un giorno importante, nasce un nuovo progetto per Vallecrosia, una lista civica che si proporrà come un'alternativa autentica e responsabile all'amministrazione uscente, libera da condizionamenti politici e animata esclusivamente dall'amore per la nostra città”. Sono le parole di Fabio Perri, candidato a sindaco alle prossime elezioni con la lista civica ‘La TUA Vallecrosia’. “E’ una iniziativa – prosegue – che nasce da un'esigenza profonda: ridare alla città la centralità e la dignità che merita, costruendo un futuro migliore per chi la vive ogni giorno. È un progetto che nasce dalla passione di chi, in questi anni, ha coltivato una visione diversa di città, lontana dalle logiche di potere e vicina ai bisogni reali della comunità”.

Perri conferma la volontà di farsi carico delle proposte programmatiche e degli stimoli che arriveranno da tutti coloro che vorranno contribuire, movimenti, associazioni, commercianti, giovani, anziani e singoli cittadini, con un obiettivo chiaro: rilanciare Vallecrosia in settori strategici, favorendo uno sviluppo concreto e sostenibile. “La ‘Tua Vallecrosia’ – prosegue - è quindi un progetto condiviso, nuovo, una scelta di responsabilità, pensata per affrontare con serietà e determinazione le sfide della città. Crediamo in un'alternativa solida, capace di mettere insieme le migliori energie di chi ama davvero Vallecrosia. Un percorso basato sul rispetto reciproco, sul dialogo costruttivo e sul senso di responsabilità civica, lontano dalle polemiche sterili e dalle divisioni inutili. La vera forza di questo progetto nasce dall'appartenenza e dal legame profondo con la nostra città. Abbiamo scelto di superare ogni differenza per unire le forze – va avanti Perri - importante per una cittadina di 7.000 abitanti circa e lavorare con dedizione e impegno, mettendo al centro solo il bene comune. Per questo abbiamo incontrato il gruppo civico ‘Vallecrosia prima di tutto’, trovando molti punti di convergenza e un accordo per il programma migliore da proporre ai cittadini. ‘La Tua Vallecrosia’ è un'iniziativa nobile, fondata su valori di serietà, trasparenza e passione civica”.

Perri lancia l’invito, aperto a chiunque voglia contribuire a costruire una città più giusta, vivibile e capace di esprimere tutto il suo potenziale: “A Vallecrosia torneremo a votare il prossimo maggio, dopo che il Sindaco uscente, eletto in Regione, ha scelto di intraprendere un nuovo percorso, lasciando così la guida della nostra città e lasciando un'eredità che negli anni lo ha visto impegnarsi molto in parole e molto meno nei fatti. Noi siamo convinti che il vero cambiamento nasca dal confronto e dalla condivisione: senza questi valori, non possiamo definirci una vera comunità”. Quale è l'obiettivo? “Restituire a Vallecrosia il ruolo che merita, valorizzando le sue risorse e affrontando con coraggio e determinazione le sfide del presente e del futuro. Insieme, possiamo dare vita a un progetto capace di rappresentare davvero tutti, ma con un'unica ambizione: il bene di Vallecrosia. Il mio non è solo un progetto fatto di idee e persone, ma è anche un luogo, una casa dove crescerà e che inaugureremo sabato 8 marzo alle 18 in via Colonnello Aprosio 399”.

Perri conferma l'alleanza con il gruppo ‘Vallecrosia prima di tutto’: “Li abbiamo avvicinati, per capire se tra le nostre linee programmatiche ci sono vicinanze. Noi, infatti, vogliamo mettere insieme le forze e le professionalità per sposare il nostro progetto amministrativo, fuori dalle logiche politiche e da sterili polemiche, che vengono sollevate. Noi vogliamo realizzare programmi e attività che la città merita. Vallecrosia ha un potenziale enorme ma servono visioni diverse da quelle che sono state portate avanti negli ultimi 15 anni”. Perri ha confermato l’avvicinamento di imprenditori della città al suo progetto: “Dei 22 che hanno aderito – dice – almeno l’80% ha una partita Iva. Sarà importante che chi lavorerà con noi abbia il tempo di partecipare al progetto amministrativo. La certezza è che oggi nasce il nuovo gruppo con loro”.

“Non c’è alcuna possibilità, ad oggi – termina Perri - di ripescaggio di Cristian Quesada. Non è un fattore personale ma la scelta risiede nel fatto che non inseriremo candidati e componenti dell’Amministrazione che abbiano un ‘cappello politico’. In questo momento Quesada fa parte del PD e quindi non rientra nelle nostre scelte”. Perché non ha scelto di fare un accordo con l’attuale maggioranza di centrodestra? “Perché è stato scelto di fare un progetto civico. Le questioni politiche ci avrebbero addirittura avvicinati ma mancava il coinvolgimento dei diversi gruppi sul piano civico, con linee programmatiche diverse. L’accordo deve avere fondamenta da considerarsi tale”.

Come giudica la sua scelta di scendere in campo? “Non mi reputo un perdente ma lo faccio per un vero attaccamento alla città. Lo stimolo di ripropormi è stata la visione che, da 50enne e conoscendo Vallecrosia, sono certo che si può fare tanto altro. Se hai coraggio e le idee giuste”.

Conterà sui voti del partito (Fratelli d’Italia) di cui ha fatto parte fino ad oggi? “Conterò sui voti delle persone che mi stimano e vedono in me una persona con carattere e volontà di realizzare qualcosa. Sono quei voti che le persone mi hanno sempre dato. Non è influente aspettarsi i voti della mia corrente politica ma, candidandomi spero che la fiducia vada a cadere sulla persona, indipendentemente dall’appartenenza ad un partito”.

Se, come sempre, non ci sarà un terzo candidato che rappresenti il centrosinistra, si attende un appoggio da quella fazione politica? “In un progetto civico attualmente in minoranza sposa un altro progetto con tematiche condivise, mi aspetto il loro sostegno. Credo che debba essere solo il Pd a fare una scelta ma nelle loro stanze. Non devo essere io a convincerlo. Certo è che, in un progetto civico rappresentato da due gruppi, il Pd potrebbe dare indicazioni. Sicuramente non sarò io a cercare di convincerli. Dovranno solo decidere di votare il progetto amministrativo”.