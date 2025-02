Vallecrosia verso le elezioni comunali, primi rumors sui possibili membri della squadra di Perri

Cresce l'attesa in città per sapere chi saranno gli uomini e le donne che formeranno la squadra a sostegno del candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, soprattutto dopo la confermata alleanza con il gruppo ‘Vallecrosia prima di tutto’.

In città si vocifera, infatti, che i più palpabili siano persone che hanno già sostenuto in passato Perri e si erano presentate con lui nelle scorse elezioni amministrative, come Mirko Valenti e Luciana Rondelli, attuali consiglieri comunali di minoranza. Tra i più nominati, al momento, vi sono anche Vincenzo Esposito, Alessio Gaggero detto Gaggio, Massimiliano Biasi detto Massi, Annamaria Amalberti detta Anna, Rocco Luccisano e Roberto Matà.

La vera curiosità, però, è sapere se coloro che si erano candidati con Cristian Quesada nelle ultime amministrative alla fine si presenteranno al fianco di Perri. Secondo le voci i possibili candidati potrebbero essere Gabriele Chiappori; Marco Cianciaruso; Claudio Famà e Giancarlo Barreca. La maggior parte dei cittadini, inoltre, si chiede se alla fine Paolo Cuneo, che ha abbandonato la maggioranza per creare un nuovo gruppo tra i banchi della minoranza insieme a Quesada, alla fine decida di proporsi con Perri.

Ovviamente, per ora, sono solo rumors che potranno essere smentiti o confermati solo quando Perri presenterà ufficialmente la sua squadra.