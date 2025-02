Vallecrosia: candidatura di Fabio Perri a Sindaco, FdI "Si è dimesso dal partito per non essere strumentalizzato"

“Fabio Perri ha manifestato la propria volontà di candidarsi alla carica di Sindaco ed il suo progetto civico prevede un confronto aperto con tutta la cittadinanza di Vallecrosia e con le diverse componenti sociali e imprenditoriali del territorio, portando al centro del suo programma le idee senza precludere gli eventuali contributi di persone appartenenti ad aree politiche, PD e 5 Stelle, che non sono compatibili con Fratelli d’Italia”.

Sono le parole di Giacomo Pallanca, responsabile organizzativo provinciale di Fratelli d’Italia, commentando la notizia della candidatura a Sindaco di Perri, alle prossime elezioni Amministrative di Vallecrosia.

“Con la serietà e responsabilità politica che ha distinto il suo percorso in Fratelli d’Italia – termina Pallanca - ha ritenuto corretto dare le dimissioni dalla sua carica dirigenziale e a non rinnovare la tessera del partito affinché le sue scelte future non potessero essere strumentalizzate creando situazioni di sconvenienza politica per il nostro partito. La Dirigenza provinciale ha preso atto della sua decisione; la carica di responsabile degli Enti Locali sarà tenuta provvisoriamente ad Interim dal Segretario Provinciale, Senatore Gianni Berrino".