Taggia convoca il Consiglio comunale per l’11 febbraio: bilancio, urbanistica e interrogazioni al centro della seduta

Il Comune di Taggia ha convocato il Consiglio comunale per mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 19, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, come previsto dallo Statuto e dal regolamento consiliare. La partecipazione sarà possibile anche in modalità telematica, secondo quanto stabilito dal regolamento adottato nel 2022.

La seduta si aprirà con una serie di interrogazioni presentate dai gruppi consiliari. Progetto Comune chiede chiarimenti sulla gestione di Villa Curlo (Villa Ponti), soffermandosi sullo stato di abbandono dell’immobile, sull’utilizzo dei fondi pubblici e sul rispetto dei vincoli museali. Lo stesso gruppo sollecita aggiornamenti sulle procedure comparative per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico‑ricreative, un tema particolarmente rilevante per il comparto balneare.

Il gruppo Progettiamo il Futuro porta invece l’attenzione su due ulteriori questioni: la convenzione del cosiddetto “super condominio” in Regione Doneghe, per la quale si richiede un quadro aggiornato dell’iter, e lo stato del progetto relativo alla realizzazione del campo da calcio in erba sintetica nell’area delle ex Caserme Revelli, con una richiesta di informazioni su tempi e avanzamento.

La parte deliberativa della seduta prevede l’esame del programma triennale 2026‑2028 per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni, documento che definisce criteri e modalità di ricorso a professionalità specialistiche.

Seguirà la verifica delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, con la determinazione dei relativi prezzi di cessione, come previsto dall’articolo 172 del Testo unico degli enti locali.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato ad approvare due atti fondamentali per la programmazione dell’ente: il Documento unico di programmazione (DUP) 2026‑2028, che traccia gli indirizzi strategici e operativi del Comune, e il Bilancio di previsione 2026‑2028, che definisce risorse, investimenti e priorità per il triennio.

Chiude l’ordine del giorno la proposta di spostamento della sede del mercato settimanale di Taggia, tema che incide sull’organizzazione commerciale e sulla fruibilità degli spazi urbani.