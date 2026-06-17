Migranti, il Senatore Berrino: “Il governo Meloni protagonista in Europa, sui rimpatri raggiunto un risultato importante”

Apprezzamento per l’operato del Governo Meloni sul fronte dell’immigrazione arriva dal senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia al Senato e componente del Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione.

In una nota, Berrino ha sottolineato “l’impegno profuso per il rafforzamento del controllo delle frontiere, il contrasto ai trafficanti di esseri umani e la promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di rimpatri”, evidenziando come il lavoro dell’esecutivo abbia contribuito a rafforzare il ruolo dell’Italia nel confronto europeo sui temi migratori.

Secondo il parlamentare, la recente approvazione del nuovo regolamento europeo sui rimpatri rappresenta un passaggio di rilievo, in quanto costituisce “un risultato politico importante che dimostra determinazione e capacità di incidere nel dibattito europeo su un tema particolarmente sentito dai cittadini”.

Berrino ha inoltre rivendicato la linea politica portata avanti dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affermando che il provvedimento europeo rappresenta una risposta concreta alle critiche provenienti dalle opposizioni. “Per la solita sinistra allarmistica un duro colpo, Giorgia Meloni c’è, esiste e si vede”, ha dichiarato il senatore.

Le parole di Berrino si inseriscono nel dibattito sulle politiche migratorie europee, tema che continua a occupare un ruolo centrale nell’agenda politica nazionale ed europea, soprattutto per quanto riguarda il controllo delle frontiere esterne e l’efficacia delle procedure di rimpatrio.