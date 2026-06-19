Sanremo, inaugurato il nuovo dispositivo per accesso delle persone disabili alla spiaggia di Foce levante (Foto e video)

È stato inaugurato oggi, presso la spiaggia libera attrezzata Foce Levante, il nuovo dispositivo meccanico che permetterà l’accesso in sicurezza in mare per persone con disabilità motorie. Si tratta di un cingolato anfibio, denominato “Alvaro”, che consente a chi ha difficoltà motorie di muoversi in totale autonomia su sabbia, sassi e anche in acqua. Una novità che si unisce agli strumenti già in dotazione, come la sedia anfibia “Job”, che agevola l’accessibilità e il diritto di tutti a vivere il mare in sicurezza e serenità.

Il progetto è inserito in un piano più ampio per promuovere un turismo sempre più inclusivo. Affidare una spiaggia alla Croce Rossa ha infatti rappresentato un grande valore sociale, ponendola come punto di riferimento per tutte le famiglie che necessitano di uno spazio sicuro con le caratteristiche idonee ad accogliere persone con disabilità. La decisione era stata assunta dalla giunta comunale, che aveva deliberato un affidamento triennale a partire dall’estate 2025, valutate le caratteristiche della spiaggia e l’esperienza maturata dalla Croce Rossa in termini di assistenza alle persone diversamente abili.

“La spiaggia, gestita dal Comitato di Sanremo della Croce Rossa Italiana, si è posta, già dalla scorsa stagione estiva, come spazio inclusivo e accogliente per le persone con disabilità - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - Un luogo pensato per permettere a tutti di vivere il mare in piena libertà, sicurezza e dignità”.

“Anche quest’anno, tra privati e scuole estive, accoglieremo ogni settimana 120/130 ragazzi con disabilità, offrendo uno spazio privo di barriere e un servizio di assistenza quotidiano - spiega il Presidente della Croce Rossa di Sanremo Ettore Guazzoni - A nome della Croce Rossa desidero ringraziare l’Amministrazione comunale e tutti gli uffici per la vicinanza dimostrata e per essere riusciti a riaprire la spiaggia in tempo per la stagione balneare”.