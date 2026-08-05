Truffe agli anziani, al via in Liguria la Settembrata AntiTruffa

Prevenire le truffe agli anziani, aumentare la consapevolezza sui rischi e rafforzare gli strumenti di difesa, soprattutto in ambito digitale. È l’obiettivo della “SettembrataAntiTruffa”, l’iniziativa che per tutto il mese di settembre porterà su tutto il territorio ligure incontri, laboratori e momenti di sensibilizzazione dedicati alla prevenzione dei raggiri ai danni delle persone anziane.



L'iniziativa rientra tra le azioni del progetto regionale "Ben...Essere in Liguria 25-26", promosso da Regione Liguria e realizzato attraverso un Patto di Sussidiarietà con un'Associazione Temporanea di Scopo coordinata da Auser Liguria e Genova ODV quale soggetto capofila.

Il recente potenziamento disposto dalla Regione si aggiunge alla compartecipazione già prevista, portando a 230.000 euro l'investimento complessivo regionale a sostegno del progetto e delle sue azioni sul territorio.

Un intervento reso ancora più necessario dai dati emersi in occasione dell’#ANTITRUFFADAY: in Liguria, nel 2025, si sono registrati 935 casi di truffe informatiche, con un danno economico complessivo superiore ai 9,5 milioni di euro. La maggior parte dei casi si concentra nella provincia di Genova, con circa 600 episodi, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente.

“La tutela dei consumatori passa innanzitutto dalla capacità di fornire ai cittadini informazioni chiare, strumenti concreti e riferimenti affidabili per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa - commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Tutela dei Consumatori Simona Ferro -. I raggiri, soprattutto quelli realizzati attraverso strumenti digitali, sono sempre più sofisticati e possono colpire persone di ogni età, incidendo non soltanto sul piano economico, ma anche sulla fiducia e sulla serenità delle vittime. Con la 'Settembrata AntiTruffa' rafforziamo un’azione capillare di sensibilizzazione su tutto il territorio ligure, mettendo a sistema la collaborazione tra istituzioni, associazioni dei consumatori, forze dell’ordine e realtà del Terzo Settore. Il nostro obiettivo è accompagnare i cittadini verso un utilizzo sempre più consapevole e sicuro degli strumenti digitali, consolidando una rete di protezione vicina alle persone e alle loro esigenze”.

“La prevenzione è il primo strumento per contrastare un fenomeno che colpisce soprattutto le persone più fragili – sottolinea l’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali di Regione Liguria Massimo Nicolò–. Con la “Settembrata AntiTruffa” vogliamo essere ancora più vicini ai nostri anziani, offrendo loro informazioni, strumenti concreti e occasioni di confronto per riconoscere e prevenire i tentativi di raggiro. Regione Liguria è impegnata nel costruire una rete di protezione che coinvolge istituzioni, Terzo Settore, forze dell’ordine e comunità locali, perché la sicurezza e il benessere delle persone anziane passano anche dalla capacità di accompagnarle e sostenerle nella vita quotidiana. La collaborazione tra generazioni rappresenta un valore aggiunto fondamentale per una società più inclusiva e attenta ai bisogni dei cittadini”.

Le attività della “Settembrata AntiTruffa” prevedono laboratori realizzati grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, con incontri diffusi nei 19 Distretti Sociosanitari della Liguria. Gli appuntamenti saranno dedicati alla prevenzione delle truffe online e in presenza, alle frodi finanziarie e ai nuovi strumenti utilizzati dai truffatori, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e rafforzare le competenze digitali.

“La missione dell’Arma è da sempre incentrata sul legame con il territorio, partecipando alla vita delle comunità e svolgendo anche una funzione di “rassicurazione sociale” – commenta il generale Claudio Lunardo, comandante legione Liguria -. L’adesione al progetto della “Settembrata Antitruffa” e la continua collaborazione con Enti e Associazioni sul tema del contrasto al fenomeno delle truffe nasce nel solco di tali principi, nella consapevolezza che il particolare fenomeno delittuoso può perfino privare degli interi risparmi le vittime, incidendo sulla loro sfera emotiva e psicologica non solo per il danno subito, ma soprattutto perché colpisce i loro ricordi più cari e vanifica i sacrifici di una vita. Sottolineo, pertanto, l’importanza dell’iniziativa, grazie alla quale sarà possibile collaborazione con Regione Liguria e le associazioni dei Consumatori e del Terzo Settore, raggiungere con una puntuale opera di sensibilizzazione sul fenomeno delle truffe e su come proteggersi dai raggiri non solo i soggetti particolarmente vulnerabili, tra cui gli anziani, ma anche le altre fasce della popolazione, non immuni da frodi che, ormai, sfruttano con sempre maggiore frequenza strumenti tecnologici e interessano persone di ogni età e con un buon grado di istruzione informatica”.

Tra le azioni previste, nell’abito del potenziamento progettuale, rientra il percorso "Un Ponte tra Generazioni: Sicurezza Digitale e Prevenzione delle Truffe", sviluppato da ADOC APS Liguria e Genova nell'ambito del progetto e realizzato in collaborazione con Assoutenti Liguria, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone anziane rispetto ai rischi delle truffe tradizionali e digitali.

“Regione Liguria ha colto il segno promuovendo questa iniziativa contro le truffe e i raggiri agli anziani – sottolineano i rappresentanti di Assoutenti e Adoc Furio Truzzi e Rosanna Stuppia-. Bene ha fatto l’assessore Nicolò a raccogliere i propositi emersi nel tavolo prefettizio, dove Ministero dell’interno e ABI insieme alla Regione Liguria, alle altre istituzioni ai Consumatori, alle forze dell’ordine collaborano e fanno rete. Un ringraziamento particolare è dovuto al generale Lunardo che ha consentito per la prima volta In Liguria e forse in Italia una collaborazione così estesa con i carabinieri nella veste di tutor e docenti nei laboratori anti Truffa che si terranno in ogni distretto della regione nel mese di settembre e infine un ringraziamento ai giovani tutor delle scuole liguri che hanno voluto dedicare parte del loro tempo di vacanza al servizio degli anziani per aiutarli a conoscere meglio il mondo Digitale i lati positivi e quelli assolutamente da evitare opera di truffatori e disonesti”.

Il percorso prosegue inoltre con il servizio dei Tutor Digitali, giovani studenti degli istituti superiori liguri a indirizzo informatico che, nell’ambito del progetto, affiancano gli anziani offrendo supporto personalizzato nell’utilizzo degli strumenti digitali e nella gestione delle situazioni a rischio. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, al numero 010 5958106.

Le attività di tutoraggio intergenerazionale, avviate nei mesi scorsi nei diversi territori liguri, proseguiranno con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini anziani, promuovendo sicurezza digitale, autonomia e dialogo tra generazioni.

Le date degli incontri e le modalità di partecipazione sono disponibili e prenotabili al seguente link: https://www.assoutenti.liguria.it/.

IL PROGETTO "BEN...ESSERE IN LIGURIA 25-26": DI COSA SI TRATTA

È promosso da Regione Liguria e rappresenta il principale programma regionale dedicato alla promozione dell'invecchiamento attivo, alla protezione sociale e al sostegno delle persone anziane ed è stato realizzato attraverso un Patto di Sussidiarietà con una Associazione Temporanea di Scopo coordinata da Auser Liguria e Genova ODV quale soggetto capofila.

Il progetto nasce per rispondere alle sfide poste dall'invecchiamento della popolazione ligure, promuovendo un modello di welfare di comunità fondato sulla collaborazione tra istituzioni e Terzo Settore. Attraverso una rete composta da numerose organizzazioni operanti in tutto il territorio ligure vengono realizzati interventi di promozione dell'invecchiamento attivo, contrasto alla solitudine e all'isolamento, sostegno alla domiciliarità, protezione sociale, iniziative intergenerazionali e servizi di prossimità, in raccordo con la rete regionale dei Custodi Sociali, dei Maggiordomi di Quartiere e del Call Center InformAnziani.

"Un Ponte tra Generazioni: Sicurezza Digitale e Prevenzione delle Truffe" è dedicato alla sensibilizzazione delle persone anziane rispetto ai rischi delle truffe, tradizionali e digitali, che costituisce una delle azioni previste nell'ambito del progetto complessivo.

L'intero percorso progettuale troverà il proprio momento conclusivo nel mese di ottobre, con un evento regionale di restituzione dedicato alla presentazione dei risultati, delle esperienze e delle buone pratiche sviluppate dalla rete del Patto di Sussidiarietà.