Sanremo, rinasce il percorso ipogeo della Pigna: cento metri tra storia, turismo e rigenerazione urbana (Foto)

Un nuovo tassello per la riqualificazione della Pigna e un percorso destinato ad arricchire l'offerta turistica del centro storico di Sanremo. È stato recuperato il percorso ipogeo, un passaggio semi-interrato di circa cento metri che collega Porta Santo Stefano a via Palma, attraversando alcuni degli angoli più caratteristici e suggestivi della città vecchia. L'intervento, inserito nel progetto PINQUA e finanziato con fondi PNRR, restituisce alla fruizione uno spazio che rappresenta anche un'importante testimonianza della storia e della conformazione urbana della Pigna. Un'opera che punta quindi a migliorare la vivibilità del centro storico, favorendo al tempo stesso la scoperta di luoghi meno conosciuti da parte di residenti e turisti.

Il tracciato prende il via da Porta Santo Stefano e si sviluppa in parte al di sotto di vicolo Vallai, procedendo parallelamente alle caratteristiche Rivolte San Sebastiano. Il percorso passa quindi sotto il portico dell'Oratorio dei Dolori e prosegue fino a via Palma, dove si conclude nei pressi dell'incrocio con via del Pretorio. Un itinerario che consente di attraversare il cuore della Pigna da una prospettiva particolare, recuperando e valorizzando un collegamento sotterraneo inserito nel tessuto storico della città. La riqualificazione punta così a creare un nuovo itinerario turistico, capace di integrare i percorsi già esistenti e offrire a chi visita Sanremo l'opportunità di conoscere angoli meno abituali del centro storico.

"Quest'opera – dichiara il sindaco Alessandro Mager –, rappresenta un nuovo tassello del progetto Pinqua, realizzato insieme a Regione Liguria, capace di rivitalizzare il tessuto urbano del centro storico, migliorandone la fruibilità. Un'ottima riqualificazione ed un nuovo percorso turistico: cittadini e visitatori avranno così l'opportunità di esplorare angoli inediti e suggestivi di Sanremo, immergendosi nella storia millenaria della Pigna". Parole che sottolineano la duplice funzione dell'intervento: da una parte il recupero e la restituzione alla città di uno spazio esistente, dall'altra la possibilità di trasformarlo in una nuova occasione di valorizzazione turistica. Il percorso ipogeo si inserisce infatti in una strategia più ampia di rigenerazione urbana del centro storico, con l'obiettivo di rendere maggiormente accessibili e fruibili gli spazi della Pigna.

Il recupero è stato realizzato in coerenza con i principi e gli indirizzi promossi dall'Unione Europea, puntando su un modello di città intelligente, inclusiva e sostenibile. L'intervento si basa infatti sulla riqualificazione di uno spazio già esistente, senza prevedere nuovo consumo di suolo. Una scelta che si inserisce nella filosofia del progetto PINQUA, orientato alla rigenerazione del patrimonio urbano e al miglioramento della qualità degli spazi cittadini. In questo contesto, il percorso ipogeo rappresenta un esempio concreto di come la valorizzazione del patrimonio storico possa accompagnarsi a un'idea di città più accessibile e sostenibile. Il recupero di questo collegamento contribuisce inoltre a rafforzare la rete di luoghi e itinerari che caratterizzano la Pigna.

L'investimento complessivo ammonta a 694.350,83 euro, con l'opera finanziata attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e inserita nel progetto PINQUA. L'intervento è stato realizzato insieme a Regione Liguria, con il coinvolgimento degli uffici guidati dall'assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola. Si tratta quindi di un'operazione che rientra in un più ampio programma di interventi destinati alla trasformazione e alla riqualificazione del tessuto urbano. Per la Pigna, in particolare, il recupero del percorso ipogeo aggiunge un nuovo elemento a un processo di valorizzazione che punta a restituire centralità e nuove funzioni agli spazi del centro storico.

L'iter amministrativo e la realizzazione dell'intervento hanno visto il coordinamento del Responsabile Unico del Procedimento, l'architetto Anna Ricci. La progettazione e la direzione dei lavori sono state invece affidate all'architetto Piero Gonella, all'ingegnere Simone Stella e all'architetto Ivan Gallo. Con la conclusione dei lavori, il percorso ipogeo si prepara quindi a diventare un nuovo punto di interesse all'interno della Pigna, mettendo in relazione la dimensione storica del quartiere con quella turistica. Un passaggio di circa cento metri che, dopo il recupero, può assumere un ruolo ben più ampio rispetto alla sua funzione originaria: un nuovo tassello nel percorso di rigenerazione del centro storico di Sanremo.