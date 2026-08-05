Nuovo Vice Direttore logistico al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco: ha giurato la dott.ssa Ornella D'Angelo

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco accoglie ufficialmente il nuovo Vice Direttore logistico. La dott.ssa Ornella D'Angelo ha infatti preso servizio dopo aver prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana davanti al comandante, Arch. Gian Carlo Paternò, nel corso di una cerimonia istituzionale che ha segnato l'inizio del suo nuovo incarico. Al momento ufficiale hanno preso parte anche tutti i colleghi del Comando, che hanno voluto essere presenti per dare il benvenuto alla nuova dirigente, sottolineando così il clima di condivisione e collaborazione che caratterizza la struttura.

Originaria di Messina, la dott.ssa D'Angelo è già avvocato del Foro di Bologna e porta con sé un percorso professionale maturato nell'ambito giuridico prima dell'ingresso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'assunzione risale all'8 settembre 2025, data che ha segnato l'avvio della sua carriera all'interno dell'amministrazione. Con il giuramento e l'insediamento nel nuovo ruolo prende ora il via una nuova fase del suo percorso professionale, chiamata a svolgere funzioni di rilievo nell'organizzazione logistica del Comando provinciale.

La nomina rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento della struttura organizzativa del Comando, che prosegue nel proprio impegno quotidiano a supporto delle attività operative e amministrative del Corpo. L'ingresso della dott.ssa Ornella D'Angelo nel ruolo di Vice Direttore logistico contribuirà infatti al coordinamento delle attività gestionali e al funzionamento dei servizi interni, fondamentali per garantire l'efficienza dell'intera organizzazione. La cerimonia di giuramento ha rappresentato anche un momento simbolico di accoglienza e di augurio per il nuovo incarico affidatole.