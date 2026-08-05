Ventimiglia cerca sponsor per la Festa dello Sport: aperto l’avviso per sostenere l’evento del 27 settembre in centro

Il Comune di Ventimiglia ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di sponsor tecnici ed economici in vista della "Festa dello Sport", manifestazione in programma domenica 27 settembre nelle vie del centro cittadino. L’iniziativa punta a coinvolgere il mondo imprenditoriale, associativo e produttivo per sostenere un appuntamento dedicato alle discipline sportive, alle società locali e alla promozione dell’attività motoria come momento di aggregazione per la comunità.

L’avviso è rivolto a una platea ampia di soggetti: imprenditori individuali, anche artigiani, imprese, società, associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni, sia italiane sia estere, purché in possesso dei requisiti generali necessari per poter stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di creare una rete di collaborazioni in grado di valorizzare la manifestazione e offrire agli sponsor un’importante occasione di visibilità.

Diverse saranno le modalità di promozione garantite agli aderenti, definite in base alla tipologia e all’entità della sponsorizzazione. Il Comune prevede la presenza del nome e del logo degli sponsor sul sito istituzionale e sui canali social dell’Ente, l’inserimento nei materiali di comunicazione dell’evento e la possibilità di allestire spazi espositivi con gazebo durante la giornata dedicata allo sport. Sono inoltre previste ulteriori forme di comunicazione da concordare con l’Amministrazione.

L’avviso stabilisce tre differenti fasce di sponsorizzazione economica. La categoria Oro, riservata a contributi pari o superiori a 2.000 euro, garantisce le opportunità più ampie: tra queste la possibilità di installare uno stand o un gazebo promozionale nella zona principale della manifestazione, la concessione gratuita del suolo pubblico per partecipazioni espositive in aree centrali o di ingresso, un intervento dal vivo durante l’evento e una visibilità prioritaria in occasione della conferenza stampa.

La fascia Argento, prevista per contributi compresi tra 500 e 1.999 euro, comprende invece la possibilità di allestire uno stand o gazebo in posizione standard, la promozione attraverso i canali social istituzionali del Comune e l’inserimento del logo nei materiali pubblicitari della Festa dello Sport. La fascia Bronzo, destinata ai contributi inferiori ai 500 euro, prevede la citazione dello sponsor nei comunicati stampa ufficiali e la pubblicazione del logo nella sezione dedicata all’evento sul sito del Comune.

La manifestazione rappresenta un appuntamento pensato per portare lo sport nelle strade della città, coinvolgendo associazioni, atleti e cittadini in una giornata di festa e partecipazione. Il coinvolgimento degli sponsor consentirà di rafforzare l’organizzazione dell’evento e di ampliare le opportunità offerte al pubblico, creando un collegamento diretto tra realtà economiche del territorio e iniziative di interesse collettivo.

Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere presentate entro e non oltre le 23.59 di domenica 30 agosto. Le domande potranno essere consegnate in forma cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Ventimiglia, tramite consegna a mano o posta ordinaria, oppure inviate attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo comune.ventimiglia@legalmail.it.

La documentazione completa e il testo integrale dell’avviso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia. L’Amministrazione invita quindi imprese e associazioni interessate a partecipare a questa iniziativa, contribuendo alla realizzazione di una giornata che punta a unire sport, promozione del territorio e coinvolgimento della cittadinanza.