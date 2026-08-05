Mercato annonario di Sanremo, spunta l'idea della sosta gratis (45 minuti) nel futuro parcheggio di piazza Eroi

Sosta gratuita nel parcheggio di piazza Eroi: è l'idea annunciata dall'assessore ai mercati di Sanremo Silvana Ormea durante la commissione finanze tenutasi per discutere la concessione di ristori agli esercenti del Mercato annonario e del mercato ambulante cittadini.

Nel corso dell'incontro il presidente di commissione Umberto bellini ha lanciato la proposta, ricevendo dall'assessore risposta che il progetto sarebbe già sotto esame da parte di amministrazione e uffici: l'idea è quella di autorizzare la permanenza gratuita all'interno del parcheggio per un periodo limitato, così da facilitare la sosta degli automobilisti. Il periodo più probabile almeno per il momento sembra essere quello di 45 minuti, similmente a quanto accade già nel parcheggio del Palafiori, ma questo discorso sarà oggetto di confronto successivamente.

Intanto però la priorità sarà la conclusione del parcheggio: secondo i più recenti aggiornamenti, il lavoro dovrebbe essere ultimato entro febbraio 2027, con un'attesa quindi di ancora sei mesi per la città. Proprio in questi giorni dovrebbero arrivare le travi destinate all’ultimo livello del parcheggio, andando ad avviare quell'ultimo passaggio decisivo per permettere finalmente la conclusione dei lavori.