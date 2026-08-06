Nettezza urbana a Ventimiglia, Stivala (PD): "Cambiano l'assessore, non cambiano le responsabilità"

Le dimissioni dell'assessore Calimera rappresentano il fallimento della gestione della nettezza urbana, ma non possono trasformarsi in un modo per attribuire le responsabilità a una sola persona. È questa la posizione espressa da Antonio Stivala, segretario del Circolo PD di Ventimiglia, che interviene sul tema della gestione dei rifiuti in città.

Secondo Stivala, le scelte compiute negli ultimi anni sono state condivise dall'intera amministrazione comunale e dal sindaco, motivo per cui il cambio dell'assessore non rappresenterebbe, di per sé, una reale discontinuità.

Il segretario del PD si sofferma anche sull'ipotesi di affidare la delega a Bertolucci, evidenziando come la Lega critichi oggi il capitolato del servizio, nonostante Bertolucci ricoprisse il ruolo di vicesindaco quando quelle stesse scelte furono assunte e il servizio venne messo a gara.

"Se quel progetto aveva delle criticità, perché non è intervenuto allora? Perché affidare oggi la delega a chi ha condiviso quelle scelte e porta con sé le stesse responsabilità dell'assessore uscente?", si chiede Stivala.

Nel comunicato, il segretario del Circolo PD critica inoltre il dibattito sulla ripartizione della delega tra le forze politiche, richiamando le dichiarazioni del consigliere regionale Biasi. Secondo Stivala, Ventimiglia ha invece bisogno di un assessore scelto sulla base delle competenze e delle capacità, con l'obiettivo di affrontare concretamente il problema della gestione dei rifiuti.

"I cittadini chiedono una città più pulita e una gestione efficiente dei rifiuti", conclude il segretario del Circolo PD di Ventimiglia.